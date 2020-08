Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Butskoppen gezien in Oosterschelde, SOS Dolfijn op zoek naar waarnemingen

Butskoppen zijn vrijdag gespot in de Oosterschelde bij Yerseke. De diepzeewalvissen komen normaal gesproken niet voor in de zuidelijke Noordzee of in de Oosterschelde. Stichting SOS Dolfijn roept op waarnemingen van de dieren te melden bij SOS Dolfijn.

Beverwijkse Bazaar moet deels dicht om corona-overtredingen, maar weigert

De gemeente Beverwijk maant De Bazaar om een aantal hallen te sluiten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen, maar de overdekte markt weigert dat. "Als de gemeente wil dat het dichtgaat, moeten zij het dicht komen gooien", aldus marketingmanager Mariska Roos zondag tegen NH Nieuws.

Ondanks dreigementen Wit-Russische regering weer grote protesten

De Wit-Russische overheid zegt zondag hard op te zullen treden tegen ongeautoriseerde demonstraties in het land. Toch zijn veel Wit-Russen voor de dertiende dag op rij de straat opgegaan om te demonstreren tegen de frauduleuze verkiezingsuitslag van president Alexander Lukashenko.

Gedode man in Brabants Sint-Michielsgestel inderdaad gemeenteraadslid PvdA

Gemeenteraadslid en vakbondsbestuurder Jack de Vlieger uit Sint-Michielsgestel (Noord-Brabant) is zaterdagavond dood gevonden in zijn woning. Dat bevestigen bronnen zondag aan NU.nl na berichtgeving door onder meer het AD en Omroep Brabant. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte aangehouden.

Russische inlichtingendiensten volgden Navalny dagenlang voor vergiftiging

De Russische oppositieleider Alexei Navalny werd voor zijn vergiftiging dagenlang gevolgd door de Russische inlichtingendiensten. Dat blijkt uit een gedetailleerd verslag van Russische krant Moskovsky Komsomolets op basis van bronnen binnen de inlichtingendienst.

Iran: Slachtoffers Oekraïens passagiersvliegtuig leefden nog negentien seconden

De inzittenden van het ramptoestel van Ukraine International Airlines, dat in januari per abuis door Iran uit de lucht werd geschoten, leefden nog zo'n negentien seconden vanaf het moment dat de eerste raket het toestel raakte. Dat maakte het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteit zondag bekend.

Confrontatie tussen groep jongeren en politie na uitslaande brand in Wezep

Een groep jongeren heeft in de nacht van zaterdag op zondag de confrontatie met de politie gezocht na een uitslaande brand in het Gelderse Wezep. Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving door Omroep Gelderland.

Zo verliep de rentree van Robben: 'Mooi dat ik de waardering nog krijg'

Arjen Robben is zaterdag bij de oefenwedstrijd van FC Groningen op bezoek bij Almere City na vijftien maanden teruggekeerd als profvoetballer. Een reconstructie van een bewogen dag voor de 96-voudig international van het Nederlands elftal.

Imanuelle Grives doet mee aan nieuwe seizoen Ranking the Stars

Actrice Imanuelle Grives is dit jaar een van de deelnemers van Ranking the Stars. Dat heeft RTL zondag aan De Telegraaf bevestigd naar aanleiding van een Instagram Story van Kjeld Nuis, waarin de namen van enkele mededeelnemers te zien waren.

45 Heldhaftige hardloper helpt brandweer bij bosbrand in VS

Een hardloper heeft donderdag meerdere vuurtjes uitgetrapt bij een bosbrand in de Amerikaanse staat Arizona. Later verklaarde hij hiermee te willen voorkomen dat het vuur zich nog verder zou verspreiden.

Het weer op vakantie

Benelux: Het weer zal de komende dagen wisselvallig zijn in de Benelux. Maandag is er kans op buien, hoewel het in het zuiden van België grotendeels droog zal blijven. De middagtemperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden.

Duitsland: Maandag vallen vooral in de noordelijke helft van het land buien. Aan de kust kan het bovendien flink gaan waaien, terwijl in het zuiden vaker de zon te zien is. De temperatuur komt uit tussen de 20 en 25 graden.

Noorwegen: Het weer in Noorwegen maandag is wisselvallig en langs de kust kan het flink gaan waaien. Op de hogere bergtoppen valt (natte) sneeuw. In het zuiden van Noorwegen kan het tussen de 15 en 20 graden worden, terwijl het kwik in het noorden niet boven de 10 graden uitkomt.

Oostenrijk en Zwitserland: Het blijft in Zwitserland zo goed als overal droog op maandag. Ook zal er veel zon zijn. In Oostenrijk kan in het zuidoosten op maandag wel wat regen vallen. De temperatuur ligt in beide landen rond de 23 graden.

Frankrijk: In het noorden en westen van Frankrijk kan maandag met enige regelmaat regen vallen. Het zuiden van Frankrijk heeft een beter weerbeeld en schijnt de zon. De temperatuur ligt in het noorden rond de 20 graden, in het zuiden tussen de 27 en 30 graden.

Spanje en Portugal: Maandag zet het zomerse weerbeeld door in Spanje en Portugal. Ondanks wat stapelwolken, komt de temperatuur uit tussen de 30 en 35 graden. In het noorden is het iets kouder, rond de 23 à 28 graden. Het blijft voorlopig zonnig in beide landen.

Italië: Het noordwesten van Italië krijgt maandag te maken met een paar stevige buien. De rest van het land is zonnig en warm. De temperatuur ligt tussen de 28 en 32 graden.

Griekenland: De zon van de afgelopen dagen zet ook op maandag door in Griekenland. De temperatuur komt uit tussen de 25 en 30 graden op de eilanden en ligt boven de 35 graden op het vasteland. De Egeïsche Zee krijgt te maken met een stevige noordelijke wind.

