In de Oosterschelde bij Yerseke zijn vrijdag butskoppen gespot. De diepzeewalvissen komen normaal gesproken niet voor in de zuidelijke Noordzee of in de Oosterschelde. Stichting SOS Dolfijn roept op waarnemingen van de dieren te melden bij SOS Dolfijn.

Een team van SOS Dolfijn is zondag bij de Oosterschelde op zoek naar butskoppen. De zoogdieren kunnen moeilijk overleven in dit gebied.

De Noordelijke butskop is een van de grootste soorten spitssnuitdolfijnen en behoort tot de tandwalvissen. Volgens een woordvoerder van SOS Dolfijn is het vreemd dat de dieren in de Oosterschelde zwemmen. Normaal zijn de dieren te vinden in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Het is mogelijk dat de dieren door de kering gezwommen zijn, maar de woordvoerder van SOS Dolfijn schat de kans dat ze zelf weer terugzwemmen klein in. Als de dieren gevonden zijn, kan SOS Dolfijn proberen een veilige situatie te creëren om de kans te vergroten dat de diepzeewalvissen weer terug de zee in zwemmen.

SOS Dolfijn verzoekt mensen die de afgelopen dagen butskoppen hebben gezien direct contact op te nemen SOS Dolfijn.