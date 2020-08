Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Russische oppositieleider Navalny aangekomen in Berlijn voor behandeling De Russische oppositieleider Alexei Navalny is zaterdagmorgen in een ziekenhuis in Berlijn aangekomen voor een medische behandeling, meldt persbureau Reuters.

Lukashenko brengt leger in staat van paraatheid om Wit-Rusland 'te beschermen'

De Wit-Russische president Alexander Lukashenko heeft zijn minister van Defensie en het leger rondom de westelijke stad Grodno zaterdag geïnstrueerd om "alles in het werk te stellen om de territoriale integriteit van het land te beschermen".

Duitsland meldt grootste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds april

In Duitsland is zaterdag het grootste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds eind april gemeld. Het Robert Koch-Institut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM, rapporteerde in de laatste 24 uur 2.048 nieuwe besmettingen.

Nachtvissers mishandeld met kapotte fles in Hilvarenbeek

Twee nachtvissers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangevallen langs het kanaal nabij Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De mannen werden geslagen met een kapotte fles, meldt de politie.

Tweede Belgische topofficier treedt af na beelden omstreden politieoptreden

De baas van de Belgische luchtvaartpolitie, Danny Elst, moet opstappen na het omstreden politieoptreden van agenten op de luchthaven van Charleroi twee jaar geleden, waarbij een Slowaakse reiziger omkwam, meldt de Belgische federale politie aan Nieuwsblad. Donderdag kondigde de directeur-generaal al aan tijdelijk op te stappen.

Robben doet half uur mee bij langverwachte rentree voor FC Groningen

Arjen Robben heeft zaterdag zijn eerste minuten in het shirt van FC Groningen gemaakt sinds hij er deze zomer terugkeerde als profvoetballer. De 96-voudig international van Oranje startte in de basis bij het oefenduel met Almere City en deed een half uur mee.

Nieuws in beeld

60 Brandweer rijdt dwars door gebied met dodelijke bosbranden Californië

Tienduizenden mensen moesten vrijdag noodgedwongen hun huis uit vanwege hevige bosbranden in de Amerikaanse staat Californië. De branden zijn ontstaan door duizenden blikseminslagen.

Het weer op vakantie

Benelux: Het is zondag een stuk minder warm in de Benelux met een gemiddelde temperatuur van tussen de 18 en 22 graden. Door een westenwind trekken er nu en dan buien over het land. De wind is overwegend matig, maar aan zee krachtig.

Duitsland: In Duitsland is het weer wisselvallig. Zondag vallen er vooral in het noorden buien. In de rest van het land blijft het rustig. Het wordt tussen de 22 en 25 graden.

Noorwegen: Ook in Noorwegen is het weer wisselvallig. In de hoger gelegen delen van Noorwegen kan er mogelijk zelfs wat (natte) sneeuw vallen. Er staat een stevige westen- tot noordwestenwind. Het wordt maximaal 15 graden. In het noorden is het nog iets frisser.

Oostenrijk en Zwitserland: Ten zuiden van de Zwitserse Alpen kan het zo'n 25 graden worden en schijnt de zon veel. In het oosten van Oostenrijk kan het ongeveer 27 graden worden. In andere delen van Oostenrijk en Zwitserland is sprake van meer bewolking met kans op buien en onweer.

Frankrijk: Aan de Franse Rivièra schijnt zondag de zon en wordt het maximaal 30 graden. Meer naar het noorden is het koeler en zijn er meer wolkenvelden. Aan de noordwestkust wordt het koeler dan 20 graden. Ook kunnen er in de noordelijke helft van Frankrijk zondag buien vallen.

Spanje en Portugal: In Spanje is het nog zonnig, zomers weer. Het wordt gemiddeld ongeveer 30 graden. In het zuiden kan het 35 tot 40 graden worden. In de middag is er in het oosten een kleine kans op een bui. Ook in Portugal is het droog en zonnig. In het binnenland kan het eveneens 35 tot 40 graden worden. Aan zee zorgt een zeewind voor koelere temperaturen.

Italië: In Italië is het zondag warm en zonnig. In het noorden is meer kans op bewolking en een enkele onweersbui. Het wordt op veel plekken ruim 30 graden.

Griekenland: In Griekenland is het zonnig met op de eilanden temperaturen van 25 tot 30 graden. Op de Egeïsche zee staat een stevige noordelijke wind. In de middag wordt het daar 28 tot 30 graden. Op het vasteland kan de temperatuur oplopen tot boven de 35 graden.

