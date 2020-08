Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Politie schaduwde advocaten tijdens zoektocht naar Ridouan T.

De politie heeft advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd op Schiphol en in Dubai tijdens de zoektocht naar de op vlucht geslagen Ridouan T., schrijft het AD vrijdag op basis van eigen onderzoek. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt het nieuws. De advocaten zijn geschokt door het nieuws, maar volgens justitie is er geen inbreuk gemaakt op de vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt, omdat beide mannen T. niet bijstonden.

Keijzer wil opheldering over CDA-verkiezing, De Jonge twijfelt niet aan uitslag

CDA-staatssecretaris en voormalig kandidaat-lijsttrekker Mona Keijzer wil dat de lijsttrekkersverkiezing van het CDA opnieuw wordt onderzocht. Dat zei ze vrijdag na afloop van de ministerraad. Ook Pieter Omtzigt vraagt het partijbestuur om opheldering. De nieuwe CDA-leider Hugo de Jonge zegt niet te twijfelen aan de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing.

Onbekende stof Navalny afkomstig van beker, EU wil onafhankelijk onderzoek

De hoofdarts van het Russische ziekenhuis dat Alexei Navalny behandelt, zegt dat de Russische oppositieleider lijdt aan een stofwisselingsziekte die mogelijk is veroorzaakt door lage bloedsuikerwaardes. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt daarnaast dat sporen van een onbekende industriële stof zijn gevonden op kledingstukken, vingers en het kapsel van Navalny.

Honderden hittedoden door heetste week ooit, eerste sterftepiek sinds corona

Tijdens de afgelopen hete weken zijn honderden Nederlanders meer overleden dan normaal, zo meldt het CBS vrijdag. Het aantal sterfgevallen lag zo'n 17 procent hoger in vergelijking met de weken voor de hittegolf. Op basis van voorlopige cijfers schat het statistiekbureau dat er in week 33 circa 3.100 Nederlanders overleden, ruim 400 meer dan gemiddeld in de voorgaande weken.

Huizenprijzen trekken zich niks aan van coronacrisis, weer nieuw record

De huizenprijzen in Nederland zijn in de maand juli tot recordhoogte gestegen. Gemiddeld kost een koophuis een kleine 337.000 euro, blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Arib doet aangifte tegen belagers Omtzigt, Rutte noemt voorval 'onacceptabel'

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die donderdag CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt achtervolgden en bedreigden na een uit de hand gelopen protest tegen coronamaatregelen. Dat bevestigt Arib na berichtgeving van Trouw. Premier Mark Rutte spreekt van "onacceptabel" gedrag en noemt de demonstranten "onbeschoft en onopgevoed".

Biden accepteert Democratisch kandidaatschap en zegt VS te willen 'verbinden'

Joe Biden heeft donderdagavond (lokale tijd) formeel het kandidaatschap voor Amerikaanse presidentsverkiezingen namens de Democratische Partij geaccepteerd. In zijn acceptatiespeech op de slotavond van de Democratische Nationale Conventie wierp de 77-jarige Biden zich op als "verbinder van het volk".

Nieuws in beeld

72 Fossiel gevonden van enorme 'dolfijn' met meterslang reptiel in maag

Onderzoekers hebben in het zuidwesten van China een fossiel gevonden van een Guizhouichthyosaurus. De doodsoorzaak van het 5 meter lange dolfijnachtige zeereptiel is bijzonder te noemen. In de maag van het dier zat namelijk de romp van een vier meter lange Xinpusaurus. De prooi bleek achteraf te groot om in een keer door te slikken, waardoor de Guizhouichthyosaurus overleed.





Het weer op vakantie

Benelux: Het weerbeeld zal zaterdag nogal wisselend zijn in de Benelux. In de ochtend is het landinwaarts vrijwel droog en zonnig, maar zijn in de kuststreken enkele buien aanwezig. In de middag komen er overal verspreid buien voor. Tussen de regenval door, is er wel nog ruimte voor de zon. In de avonduren zullen de buien verdwijnen. Het wordt zaterdag zo'n 20 tot 25 graden.

Duitsland: Het zuidoosten van Duitsland krijgt zaterdag te maken met bewolking en buien. Dit verplaatst zich langzaam verder naar de Alpen. In het noordwesten is het wisselend bewolkt met een paar buien, maar in het overgrote deel van Duitsland blijft het zaterdag droog en schijnt de zon meestal. Het wordt 21 graden in het noordwesten tot 29 graden in de buurt van Berlijn en de Eiffel.

Noorwegen: Noorwegen krijgt zaterdag te maken met de invloed van storingen en lagedrukgebieden, waardoor de wind in de loop van het weekend draait van zuidwest via west naar het noordwesten. Langs de fjorden zal het door de westelijke wind wisselvallig weer worden, met geregeld buien en soms een harde wind. In de omgeving van Oslo is het eerst ook wisselvallig, maar wordt het droger en zonniger als de wind gedraaid is naar het noordwesten.

Oostenrijk en Zwitserland: Op zaterdagochtend trekt een storing met veel bewolking en enkele buien over Zwitserland. In de middag ontstaan ook verspreid over Oostenrijk stevige regen en onweersbuien. Hierdoor verdwijnt de hete zomerlucht.

Frankrijk: In het weekend kunnen langs de kuststrook en in de bergen enkele buien ontstaan. Daarnaast is er nog wel genoeg ruimte voor de zon en blijft het op veel plekken droog. Aan de Franse Rivièra is het bijvoorbeeld zonovergoten en wordt het ruim 30 graden. De temperatuur varieert wel veel, zo wordt het in Normandië ongeveer 20 graden.

Spanje en Portugal: In Spanje is het veelal vrij zonnig en droog. Alleen noordelijk van het Cantabrisch gebergte zijn soms meer wolken aanwezig en kan een enkele bui voorkomen. Ook langs de Costa Blanca, in de omgeving van Alicante en Valencia, zijn hier en daar meer wolken te zien en is de buienkans iets groter. In Portugal is het overal droog en vrij zonnig, door een veelal aflandige wind is het op de stranden erg heet.

Italië: In het midden en zuiden van Italië is het zonnig en droog met maxima van 30 tot 34 graden. Langs de kust steekt in de middag een zeewind op. In het noorden is het minder heet, maar zijn zowel zaterdag als zondag enkele stevige regen- en onweersbuien mogelijk. Sommige buien kunnen overlast opleveren door hevige regenval en windvlagen. Op Sardinië en Sicilië geldt code oranje vanwege de aanhoudende hitte.

Griekenland: In Griekenland zal het voorlopig droog blijven. Ook schijnt de zon volop. Op de Egeïsche Zee waait een stevige noordelijke wind. De middagtemperatuur ligt tussen de 28 en 30 graden. Op het vasteland is het heter.