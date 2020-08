CDA-staatssecretaris en voormalig kandidaat-lijsttrekker Mona Keijzer wil dat de lijsttrekkersverkiezing van het CDA opnieuw wordt onderzocht. Dat zei ze vrijdag na afloop van de ministerraad. Ook Pieter Omtzigt vraagt het partijbestuur om opheldering. De nieuwe CDA-leider Hugo de Jonge zegt niet te twijfelen aan de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing.

Eerder deze week stond plotsklaps de verkiezing van De Jonge tot lijsttrekker en partijleider van de christendemocraten ter discussie. Ayfer Koç, CDA-lid en echtgenote van Pieter Omtzigt, kreeg na het uitbrengen van een stem op haar man het bericht: "Dank voor uw stem op Hugo de Jonge", zo meldde Trouw dinsdag. De Jonge won de verkiezing in juni nipt, met een verschil van slechts 258 stemmen.

Het partijbestuur kreeg in totaal zes meldingen van leden die een bedankje kregen dat niet overeenkwam met de stem die zij hadden uitgebracht. Onder hen zijn ook leden die een stem uitbrachten op De Jonge, maar het bericht kregen te hebben gestemd op Omtzigt.

Volgens het bestuur zijn er echter geen fouten in de uitslag geslopen. Een notaris heeft de digitale stemming gecontroleerd en vond geen onregelmatigheden. Die zaten er wel in de eerste ronde, die opnieuw moest. Een ethische hacker toonde toen aan dat het mogelijk was om de stemming te manipuleren.

Omtzigt wacht op uitleg van bestuur

Nu de notaris de uitslag heeft goedgekeurd is er voor De Jonge ook geen reden om te twijfelen aan de legitimiteit van zijn leiderschap. Omtzigt feliciteerde de vicepremier al met het partijleiderschap, maar wacht nog op uitleg van het CDA-bestuur over de gang van zaken rond de stemming. "Ik ga ervan uit dat er een sluitende uitleg is, anders had ik allang wat anders gezegd. Ik vind het belangrijk dat hier opheldering over wordt gegeven", zei hij donderdag in het radioprogramma 1 op 1.

Nu mengt ook Keijzer zich in de discussie. De kandidaat-lijsttrekker legde het in de eerste stemronde ruimschoots af tegen Omtzigt en De Jonge. Zij vraagt nu om een onderzoek dat volgens haar alle twijfel moet wegnemen.

Voor De Jonge betekent het een moeizame start van zijn leiderschap. Niet alleen kreeg hij een nipt mandaat van de CDA-leden, ook maakte hij de aanpak van de coronacrisis het speerpunt van zijn leiderschap. Met de problemen rond de invoering van de corona-app, de bezetting van de GGD’s en de onverwacht snelle toename van het aantal besmettingen zal hij de komende tijd alle zeilen moeten bijzetten.