In beslag genomen auto inderdaad betrokken bij doodrijden Tamar (14)

De grijze Mazda 3 die eerder in beslag werd genomen, is volgens de politie zeer waarschijnlijk de auto waarmee de veertienjarige Tamar uit Marken eind vorige maand is doodgereden. De auto heeft een Duits kenteken en is ook in Duitsland aangetroffen. De politie weet ook wie de eigenaar van de auto is, maar weet nog niet of deze persoon tijdens het fatale ongeval ook in het voertuig reed. Dit wordt nog verder onderzocht.

Gestolen horloge en vuurwapen gevonden in zaak-Bas van Wijk

In het onderzoek naar de dood van Bas van Wijk heeft de politie op aanwijzing van een van de verdachten het buitgemaakte horloge en een vuurwapen aangetroffen. "Er zullen schietproeven worden gehouden om vast te stellen of het wapen het gebruikte vuurwapen is. De verdachte die de politie de aanwijzingen heeft gegeven, is degene die vorige week een bekennende verklaring heeft afgelegd", aldus het OM.

Breukje in schouder kost Kruijswijk deelname aan Tour de France

Steven Kruijswijk moet de Tour de France missen als gevolg van zijn val in het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma heeft een breukje in zijn schouder en gaat zich nu richten op deelname aan de Giro d'Italia in oktober.

Arrestaties verricht en agent gewond bij coronaprotest in Den Haag

De politie heeft donderdagmiddag meerdere personen opgepakt bij een demonstratie tegen coronamaatregelen in Den Haag. Een agent is gewond geraakt en meerdere agenten zijn belaagd. Het is onbekend hoeveel mensen precies aan de demonstratie deelnamen. De Mobiele Eenheid (ME) is ingezet om het gebied schoon te vegen. Eerder al werden de ingangen naar het Binnenhof en de Tweede Kamer afgesloten.

Demonstranten vallen agenten aan bij coronaprotest in Den Haag

Russische oppositieleider Navalny buiten bewustzijn na 'mogelijke vergiftiging'

De Russische oppositieleider Alexei Navalny is woensdag mogelijk vergiftigd aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Hij ligt momenteel buiten bewustzijn in het ziekenhuis, meldt zijn woordvoerder Kira Yarmysh donderdag op Twitter.

Zeker een miljoen nertsen vergast sinds begin van coronacrisis

Sinds het begin van de coronacrisis zijn ruim een miljoen nertsen van besmette fokkerijen in Nederland vergast. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat donderdag aan NU.nl weten dat het gaat om 245.000 moederdieren, die gemiddeld 4 tot 6 jongen hebben. Voor de ruiming begon, telde Nederland meer dan 700.000 moederdieren op de 110 verschillende fokkerijen. Ongeveer een derde van de bedrijven is inmiddels getroffen door het coronavirus.



Grote brand op olietanker bij China door botsing met vrachtschip

Een olietanker en een vrachtschip zijn donderdag tegen elkaar gebotst voor de kust van de Chinese stad Sjanghai. Het vrachtschip zonk en op het dek van de olietanker ontstond een grote brand. Reddingswerkers zoeken naar veertien vermisten.

Het weer op vakantie





Benelux: In de Benelux breekt een wisselvallige en minder warme periode aan. Vrijdag wordt het nog wel zomers warm in Luxemburg en de Ardennen, maar in het westen van de regio is het met maximaal 22 tot 24 graden een stuk koeler. In het oosten hangt ook meer bewolking en is er kans op een enkele bui. Op zaterdag zijn er droge momenten met nu en dan zonneschijn, maar er kunnen ook verspreid enkele buien ontstaan. Bovendien waait er een stevige zuidwestenwind.

Duitsland: Over het noordwesten van Duitsland ligt vrijdag een storing met wolkenvelden en enkele buien. In andere delen van het land blijft het overwegend droog en schijnt de zon vaak. Er zijn grote temperatuurverschillen: van 24 graden onder de bewolking tot tropische hitte van 30 tot 34 graden met veel zon in onder meer Beieren. De zone met bewolking en buien is op zaterdag verplaatst naar het zuidoosten van Duitsland. Er dan ook grote kans op onweer, hagel en windstoten. Er kan lokaal in korte tijd veel neerslag vallen en de temperatuur loopt na de regenval terug.

Noorwegen: Vrijdag is het erg wisselvallig in Noorwegen en zal vooral het zuiden te maken krijgen met bewolking en buien, met name in de omgeving van Oslo en Bergen. Op zaterdag zijn overal in Noorwegen wolken en buien mogelijk, maar is er ook ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden in de zuidelijke delen bij een stevige wind. In het noorden waait het minder hard.



Oostenrijk en Zwitserland: In het Alpengebied blijft het vrijdag droog. Met veel zonneschijn en weinig wind wordt het heet in de dalen. Hoger in de bergen zal het minder heet worden. Op zaterdagochtend trekt een storing met veel bewolking en enkele buien over Zwitserland. In de middag ontstaan verspreid over Oostenrijk stevige regen en onweersbuien. Door de bewolking en buien verdwijnt de hete zomerlucht.



Frankrijk: Frankrijk heeft te maken met grote weerverschillen. In het westen zijn er perioden met zon, maar komen er vooral langs de kust buien voor. Met name in het Centraal Massief en de noordoostelijke departementen. In de omgeving van Centraal Massief, Elzas en de Vogezen kunnen de buien gepaard gaan met onweer. In het zuidoosten blijft het daarentegen vrijwel droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20 graden in Normandië tot ruim 30 in Nice. Op zaterdag wordt het alleen in het uiterste zuidoosten nog tropisch heet en blijft het meestal droog. In de Franse alpen is kans op een bui, maar ook in het westen komen enkele buien tot ontwikkeling.

Spanje en Portugal: In Spanje is het nog steeds volop zomer. Er is veel zon en het wordt op de meeste plekken opnieuw ruim boven de 30 graden. In het noordwesten zijn naast de zon ook wolken te zien, daardoor wordt het er met 20 tot 25 graden een stuk koeler dan in de rest van het land. In het Cantabrisch gebergte is er kans op een bui. In Portugal waait een matige noordelijke wind. Als gevolg hiervan wordt het langs de Algarve erg heet. De Costa Verde is minder heet met maximaal 25 graden, aangezien het daar een beetje bewolkt wordt.

Italië: Het is op veel plaatsen in Italië zowel vrijdag als zaterdag vrij zonnig en droog. Alleen in de noordelijke delen zijn op zaterdag een paar buien met onweer mogelijk. Met in de middag 30 tot 35 graden is het tropisch heet. Langs sommige stranden steekt in de middag een matige zeewind op.

Griekenland: Het blijft voorlopig droog in Griekenland. De zon schijnt volop en de middagtemperatuur ligt tussen de 28 en 30 graden. Op het vasteland wordt het nog ietsje heter. Op de Egeïsche Zee waait een stevige noordelijke wind.

