Het kabinet heeft de knoop doorgehakt: vanwege de economische krimp is er dit jaar geen structurele loonsverhoging voor het zorgpersoneel mogelijk. Begrijpelijk, vinden veel zorgmedewerkers die op ons reactieplatform NUjij reageren. Maar sommigen voelen zich ook in de steek gelaten door het kabinet.

Danielle is als persoonlijke begeleider werkzaam in een verpleeghuis in de regio Amsterdam. Ze vindt dat ze zelf genoeg loon krijgt. "Ons loon stijgt al jaren best hard. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn moeder die in de administratie werkt: zij heeft al jaren geen loonsverhoging gehad."

"Mensen denken meestal dat ze niet genoeg betaald krijgen, omdat ze overwerkt raken. De diensten zijn te afwisselend, je werkt vooral 's avonds en in weekenden en er worden geen fulltime contracten aangeboden. Doordat er een personeelstekort is, worden medewerkers die hun werk niet goed doen niet ontslagen. Er zijn simpelweg niet genoeg mensen om dat werk op te pakken. Doe dáár dan iets aan."

"Maak bijvoorbeeld omscholing makkelijker en betaalbaarder. Dan kunnen mensen die nu werkloos zijn geraakt zich omscholen om in de zorg aan het werk te gaan. Hier zijn namelijk genoeg werkplekken beschikbaar en zijn ze hard nodig. Op die manier maak je werken in de zorg ook aantrekkelijker."

'Vooral geld naar ondersteuning en slachtofferhulp binnen ziekenhuizen'

Tim* is verpleegkundige en kwam in het ziekenhuis in aanraking met de gevolgen van de coronacrisis. "Ik zag ze allemaal aan de beademing liggen en heb ook veel doden gezien." Daarom is hij blij dat ze bij zijn ziekenhuis een interne slachtofferhulpdienst hebben opgezet. "Dat vond ik echt nodig. Want op een gegeven moment trek je niet meer wat je allemaal op je netvlies gebrand krijgt. Dan heb je ondersteuning nodig."

"Nu is dat meer dan ooit nodig en het heeft echt geholpen. Daarnaast is veiligheid uitermate belangrijk. Veel van mijn collega's werden ziek doordat we niet genoeg beschermingsmateriaal hadden. Daar moet nu geld naartoe."

Daar is Marjolein* het mee eens. Zij is verzorgende IG in de thuiszorg. "Hierdoor zijn niet alleen cliënten, maar ook zorgmedewerkers onnodig ziek geworden. Ik heb me verschrikkelijk machteloos en onveilig gevoeld."

'Voel me in de steek gelaten'

"Een structurele loonsverhoging was mooi geweest, maar het hoeft niet van mij. Wat ik liever zie, is dat we serieus genomen worden. Dat ze tijdens een stemming zomaar weglopen, is respectloos. Ik voel me in de steek gelaten."

Nella werkt ook in de thuiszorg en had die loonsverhoging wel graag gezien: "Met een nettoloon van ongeveer 1.750 euro (ze heeft geen fulltime contract, red.) kom ik nu moeilijk rond. Als mijn vaste lasten eraf zijn - rond de 1.000 euro - dan heb ik niet veel meer over voor andere dingen. Het is zeker geen vetpot momenteel. Hoewel ik vind dat er meer moet gebeuren dan alleen loonsverhogingen, had ik als alleenstaande vrouw die wel graag gezien."

Tim vindt dit niet het goede moment om het over loonsverhogingen te hebben: "Andere sectoren hebben het nu ook loeizwaar. De economie krimpt en steeds meer mensen raken werkloos. Bedrijven gaan failliet. Daar mogen wij als zorgmedewerkers ook meer begrip voor hebben. Ik denk dat structurele loonsverhogingen wel even kunnen wachten."



Tim en Marjolein zijn niet de echte namen van de geïnterviewden. We hebben op hun verzoek een andere naam gebruikt. Hun echte namen zijn bekend bij de redactie.