Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag





Schouten schrapt veevoermaatregel vanwege beperkte stikstofreductie

Minister Carola Schouten (Landbouw) ziet toch af van de maatregel voor de vermindering van eiwit in krachtvoer voor koeien, zo bevestigt boerenactiegroep Agractie woensdag na berichtgeving van RTL Nieuws en NOS. De plannen blijken toch een te kleine stikstofreductie op te leveren.

RIVM: Ventilatie speelde bij corona-uitbraak verpleeghuis Maassluis geen rol

Het ventilatiesysteem in een verpleeghuis in Maassluis heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij de verspreiding van het coronavirus in het pand, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag. Het instituut onderschrijft de conclusies van een recent onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Coalitie stemt alsnog tegen structurele loonsverhoging voor zorgpersoneel

Medewerkers in de zorg krijgen geen structurele loonsverhoging. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU sloten zich woensdag in het Kamerdebat aan bij het kabinetsstandpunt dat de lonen al stijgen en dat een stijging op dit moment te duur is. Wel vraagt de coalitie het kabinet te onderzoeken of er ruimte is om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Droom Koeman komt uit: Oranjecoach vertrekt en tekent voor twee jaar bij FC Barcelona

FC Barcelona heeft Ronald Koeman woensdag officieel aangesteld als trainer. De 57-jarige Nederlander stopt als bondscoach van het Nederlands elftal en tekent een contract voor twee jaar bij de Catalanen tot medio 2022. Koeman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij de 'Blaugranas' nog een keer wilde coachen.

Duitse autoriteiten gaan uit van aanslag bij ongevallen in Berlijn

Op een snelweg rond Berlijn zijn dinsdagavond zes gewonden gevallen doordat een dertigjarige man met een Iraakse achtergrond meerdere ongevallen had veroorzaakt. De autoriteiten gaan uit van een aanslag, melden Duitse media woensdag. De man is direct opgepakt en verhoord.

Rechtbank: Mondkapjesplicht in Amsterdam blijft in stand

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag geoordeeld dat de mondkapjesplicht in delen van Amsterdam mocht worden opgelegd op basis van een noodverordening. Een lokale ondernemer gesteund door stichting Viruswaarheid had een kort geding aangespannen tegen de mondkapjesplicht, maar kreeg geen gelijk van de rechter.

EU erkent uitslag verkiezingen Wit-Rusland niet, komt met sancties

De Europese Unie erkent de uitslag van de verkiezingen in Wit-Rusland niet. De 27 landen komen op korte termijn met sancties richting iedereen die betrokken was bij de verkiezingsfraude en het onderdrukken van de protesten in Wit-Rusland.

Twee mannen opgepakt voor oproepen tot rellen in Utrecht

De politie heeft twee mannen opgepakt die worden verdacht van het oproepen tot rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend. Het duo, een 26-jarige man en een 22-jarige man uit Hilversum, zou berichten op sociale media hebben geplaatst die opruiend waren.

Team INEOS zonder oud-winnaars Froome en Thomas naar Tour de France

Chris Froome en Geraint Thomas zullen eind deze maand niet aan de start staan van de Tour de France. Team INEOS gaat met Egan Bernal als kopman naar de Ronde van Frankrijk, terwijl ook Giro-winnaar Richard Carapaz voor de gele trui mag strijden. De 35-jarige Froome, die in de Dauphiné nog ver weg was van zijn topvorm, mag zich gaan richten op de Vuelta a España (20 oktober-8 november). Voor de één jaar jongere Thomas wordt de Giro d'Italia (3-25 oktober) het hoofddoel van 2020.

Nieuws in beeld

95 Rebellerende militairen in Mali dwingen president tot aftreden

President Ibrahim Boubacar Keïta van Mali heeft dinsdagavond zijn aftreden aangekondigd. Dat gebeurde enkele uren nadat hij werd gegijzeld door rebellerende militairen. Toen het nieuws van de muiterij bekend werd, gingen tegenstanders van de president de straat op.

Het weer op vakantie

Benelux: Donderdag wordt het in de Benelux weer iets warmer. De temperatuur loopt op naar zo'n 26 tot 31 graden. In het noorden zijn er eerst nog wolkenvelden. Er staat een matige zuidelijke wind. Later op de dag is er kleine kans op onweer.

Duitsland: In het westen en noorden van Duitsland is het donderdag wisselvallig weer met buien en lokaal kan het gaan onweren. Het wordt zo'n 25 tot 28 graden. In het zuiden en oosten wordt het met 30 graden iets warmer. Daar blijft het ook vrijwel overal droog.

Noorwegen: In Noorwegen is het donderdag wisselend bewolkt. In het noorden kan men eerst nog genieten van de zon, maar vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen. Het wordt 18 tot 23 graden.

Oostenrijk en Zwitserland: In beide landen is het volop zomer. De kans op buien is zeer klein en de zon schijnt volop. Het wordt tropisch warm met zo'n 30 tot 35 graden. Alleen in het noordoosten van Oostenrijk is het iets minder warm met 27 tot 30 graden.

Frankrijk: Het zal donderdag in Frankrijk op de meeste plekken zonnig zijn en de temperatuur kan landinwaarts oplopen tot boven de 30 graden. Er zijn regionaal wel grote verschillen. Zo hebben het noorden en noordwesten te maken met wat meer bewolking en temperaturen tussen de 25 tot 30 graden en wordt het aan de westkust een stuk minder warm met 20 tot 25 graden. In het noordwesten kan lokaal in de middag nog een enkele bui vallen.

Spanje en Portugal: In Spanje is het nog steeds volop zomer. De zon schijnt volop en het wordt op de meeste plekken warmer dan 30 graden. Alleen in het noordwesten is het met 20 tot 25 graden iets koeler. Ook is het in deze regio wat bewolkt. In Portugal, afgezien van het zuiden, is de kans op een bui groter. Ook is het meer bewolkt dan in Spanje. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden.

Italië: In Italië is het nog steeds stralend zomerweer. Het blijft overal droog en de temperatuur ligt tussen de 30 en 35 graden.

Griekenland: Op de Griekse eilanden blijft het de komende droog en wordt het zonnig. Boven het vasteland is er lokaal nog wel kans op een forse onweersbui.

Lees hier een uitgebreider weerbericht of de voorspellingen voor andere vakantielanden