Een bestelbus van het koeriersbedrijf DHL stond dinsdag in brand op een parkeerplaats langs de A17 nabij Klundert. De pakketjes in de bus zijn door de brand verwoest of zwaar beschadigd. De mensen die een pakket hadden moeten ontvangen, krijgen een bericht.

65 DHL-bus met pakketjes brandt uit naast snelweg