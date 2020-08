Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

RIVM meldt 4.013 nieuwe besmettingen, vrijwel evenveel als vorige week 4.013 mensen in Nederland zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus, laat het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag weten in de wekelijkse update. Dat zijn 23 mensen minder dan vorige week, toen 4.036 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Negatief zwemadvies bij Haagse kust, rioolwater gestort na stroomstoring Bij het Noorder- en Zuiderstrand en het Zwarte Pad in Scheveningen geldt sinds maandagavond een negatief zwemadvies. Vanwege een grote stroomstoring in delen van Den Haag stopte het gemaal en moest het rioolwater in de Noordzee worden geloosd, meldt de gemeente dinsdag.

Libanontribunaal veroordeelt Hezbollah-lid voor moord op oud-premier Het door de VN gesteunde Libanontribunaal in Leidschendam heeft de hoofdverdachte in de zaak rond de moord op de voormalige Libanese premier Rafik Al Hariri en 21 anderen in 2005 dinsdag schuldig bevonden.

Compenseren van gedupeerden toeslagenaffaire loopt vertraging op De compensatie van een groot gedeelte van de gedupeerden van de toeslagenaffaire zal langer duren dan oorspronkelijk verwacht, zo schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) dinsdag aan de Tweede Kamer. De reden is dat het "écht helpen van gedupeerde ouders om hun leven weer op orde te krijgen complexer blijkt dan gedacht".

CoronaMelder-app op eerste dag 431.000 keer gedownload De CoronaMelder-app van de overheid is maandag in totaal 431.212 keer gedownload uit de App Store en Play Store, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid dinsdag. Op dit moment wordt in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland proefgedraaid met de app.

Koeman zegt graag naar FC Barcelona te willen, overstap kwestie van tijd Ronald Koeman wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van FC Barcelona. De bondscoach van het Nederlands elftal bevestigt dinsdag graag naar Catalonië te verkassen en volgens diverse media is de club al rond met Koeman.

Nieuws in beeld

ME drijft rellende jongeren uit elkaar, ditmaal in Amersfoort

Jongeren hebben zich maandagavond in Amersfoort verzameld om voor ongeregeldheden te zorgen. Ze spoorden elkaar via sociale media aan om "rotzooi te trappen" en "dingen op te blazen". Ook in Delft en Utrecht zochten jongeren de confrontatie met de politie.

Het weer op vakantie

Benelux: Woensdag begint als een prima zomerdag met behoorlijk zonnige perioden. Het is droog en in de middag wordt het 22 tot 27 graden. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de avond kan er af en toe regen vallen. Er staat een overwegend matige zuidwestenwind.

Duitsland: Woensdag is het in Duitsland zomers warm met temperaturen van maximaal 25 tot 29 graden. Het warmst wordt het in het westen van het land. Het blijft bijna overal droog en er zijn zonnige perioden.

Noorwegen: Woensdag is het rustig weer in Noorwegen. De temperatuur ligt in het zuiden tussen 18 en 23 graden. Richting het noorden is het minder warm met maximale temperaturen van rond de 15 graden.

Oostenrijk en Zwitserland: Woensdag en donderdag blijft het in Zwitserland zo goed als overal droog en de temperatuur loopt op tot 28 tot 33 graden. Er zijn flinke zonnige perioden. In Oostenrijk kan er nog wel een bui vallen in het oosten. De temperatuur ligt daar rond de 26 graden.

Frankrijk: Woensdag heeft het noordwesten van Frankrijk met veel bewolking te maken, waaruit het ook regent. Ten zuiden van Nantes en Metz komt de zon meer tevoorschijn en blijft het droog. In het zuiden is het stralend weer en wordt het met ruim 30 graden het warmst. In het noordwesten ligt de maximumtemperatuur tussen 20 en 25 graden. Ook regent het daar.

Spanje en Portugal: In Spanje is het woensdag volop zomer. De zon schijnt en het blijft droog. De temperatuur ligt tussen 30 en 35 graden. In Portugal neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan er aan de noordwestkust een bui vallen.

Italië: In Italië blijft het woensdag vrijwel overal droog. Er is veel zon en de temperatuur loopt makkelijk op. Op de meeste plekken wordt het overal boven de 30 graden. Plaatselijk kan het zelfs 35 graden worden.

Griekenland: Net als de voorgaande dagen blijft in het noordoosten van Griekenland het risico van een flinke regen- of onweersbui bestaan. Lokaal kunnen deze buien overlast veroorzaken. In de rest van het land blijft het droog en is er de hele dag veel zon. De temperatuur loopt op het vasteland lokaal op tot 35 graden. Op de Griekse eilanden is het in de middag zo'n 30 graden.

