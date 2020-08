Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

'Wit-Russische president Lukashenko bereid tot delen macht'

De Wit-Russische president Alexander Lukashenko is naar eigen zeggen bereid om de macht te delen. Hij voegde daar wel aan toe deze concessie niet te doen onder druk van de massale demonstraties en stakingen naar aanleiding van de omstreden verkiezingsuitslag.

Nederlandse ambassadeur in Rusland op matje geroepen om volgapparatuur

De Nederlandse ambassadeur in Moskou is maandag op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden, omdat er volgapparatuur bij een Russische diplomaat in Nederland zou zijn aangetroffen, aldus een verklaring van het Russische ministerie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de beschuldiging.

Tienduizenden huishoudens getroffen door grote stroomstoring in Den Haag

Tienduizenden huishoudens in de regio Den Haag zijn maandagochtend rond 11.00 uur getroffen door een grote stroomstoring. Het gaat om inwoners van delen van het Haagse centrum, Scheveningen en Duindorp. De stroomstoring is ontstaan door een probleem in het hoofdverdeelstation bij de energiecentrale, zo laat netbeheerder Stedin weten op Twitter.

Rechter moet toch uitspraak doen over 1,5 meter afstand in horeca

De rechter zal toch uitspraak moeten doen in de zaak die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aanspande tegen de Staat over de anderhalvemeterregel in cafés en restaurants. Tussentijdse gesprekken hebben niets opgeleverd zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts maandag.

Ruim 170.000 doden in Verenigde Staten als gevolg van coronavirus

In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 170.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Johns Hopkins University. De staten Florida, Texas en Louisiana worden momenteel het hardst getroffen. In Texas zijn inmiddels meer dan tienduizend mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19.

CoronaMelder-app nu te downloaden, maar tot zeker 1 september onbruikbaar

De app CoronaMelder van de overheid is vanaf maandag te downloaden, maar tot zeker 1 september in de meeste delen van Nederland onbruikbaar. Alleen in Drenthe, Overijssel en een deel van Gelderland kunnen gebruikers bij de lokale GGD aankloppen als de app ze waarschuwt dat zij mogelijk met het coronavirus besmet zijn geraakt.

Noodweer trekt over Nederland: ondergelopen straten en onweer

Er trokken zondag flinke onweersbuien met hagel, windstoten en veel neerslag over Nederland, waardoor het KNMI code oranje in sommige provincies moest afkondigen.

Het weer op vakantie

Benelux: Het is dinsdag beduidend minder warm, met in de ochtend periodes met nevel en mist. Later op de dag breekt de zon weer door, maar dinsdagmiddag kan er lokaal een bui vallen en is er ook kans op onweer.

Duitsland: Het weer blijft dinsdag in Duitsland instabiel. Het wordt op de meeste plaatsen zomers warm. In de middag ontstaan er weer forse regen- en onweersbuien die lokaal voor overlast kunnen zorgen.

Noorwegen: Het weer in Noorwegen begint dinsdag wisselvallig. In de loop van de dag wordt het droger en breekt de zon ook door. De temperatuur ligt tussen 15 en 20 graden. In het zuiden kan het nog warmer worden, lokaal zelfs zomers.

Oostenrijk en Zwitserland: Op dinsdag zijn er in Zwitserland zonnige perioden. In de middag ontstaan er wel stapelwolken en kan er lokaal een regen- of onweersbui vallen. Het wordt tussen de 24 en 27 graden. In Oostenrijk is er meer bewolking en is er vooral aan de noordzijde van de Alpenhoofdkam kans op buien. Dinsdag wordt het rond 25 graden.

Frankrijk: Dinsdag wordt het in het grootste deel van Frankrijk weer zomers warm met 25 tot 30 graden. 's Middags kunnen er weer een paar forse onweersbuien ontstaan in het oosten van het land. In het westen is het koeler met 20 tot 24 graden. Daar kan een enkele regenbui vallen. Langs de Middellandse Zee is het stralend weer met zo'n 30 graden.

Spanje en Portugal: In het noordwesten van Portugal kan dinsdag een bui vallen. Er is daar ook meer bewolking. Landinwaarts is het stralend weer met temperaturen die makkelijk boven 30 graden uitkomen. Aan zee is het 22 tot 26 graden. In Spanje zien we dinsdag in het noordwesten veel bewolking en ook regen van tijd tot tijd. Ook in het noorden en in binnenland trekken vaker wolkenvelden over maar het blijft daar wel droog.

Italië: In het grootste deel van Italië is het dinsdag droog en zonnig weer. Alleen in het noordoosten kan er een bui vallen en in de regio Toscane is een forse onweersbui niet uitgesloten. De middagtemperatuur ligt rond 30 graden.

Griekenland: Op het vasteland van Griekenland, en dan met name in het noordoosten blijft het risico op een paar stevige regen- en onweersbuien dinsdag en woensdag. Op de Griekse eilanden schijnt de zon volop en blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 25 en 30 graden.

