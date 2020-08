Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Poetin belooft Wit-Russische president Lukashenko militaire steun

Rusland is bereid het regime van de Wit-Russische president Alexander Lukashenko militair te ondersteunen, als dat nodig blijkt. Lukashenko wordt na een gemanipuleerde verkiezing bedreigd door massaprotesten. Tijdens een telefoongesprek op zondag verzekerde Poetin de Wit-Russissche leider dat Moskou klaarstaat om hulp te verlenen onder de bepalingen van een militair pact tussen de twee landen.

Agent lichtgewond bij ongeregeldheden Overvecht, helft arrestanten van elders

Bij de ongeregeldheden zaterdagavond in de Utrechtse wijk Overvecht raakte één agent lichtgewond en werden 25 jongeren aangehouden. De gemeente Utrecht meldt dat burgemeester Peter den Oudsten vervroegd terugkeert van vakantie vanwege de ongeregeldheden dit weekend in de wijken Overvecht en Kanaleneiland.

Een groot deel van de arrestanten waren tieners. De helft van hen kwam van buiten de wijk Overvecht. Het is niet bekend hoeveel arrestanten er zondagmiddag nog vastzitten.

Donald Trumps jongere broer Robert Trump (71) overleden

Robert Trump, de jongere broer van de Amerikaanse president Donald Trump, is zaterdagavond overleden op 71-jarige leeftijd. Hij overleed in een ziekenhuis in New York.

Aan welke ziekte hij leed, is niet bekendgemaakt. Vrijdag bezocht de president zijn jongere broer nog.

'Stuk rustiger' in Haagse Schilderswijk na reeks avonden met onlusten

De politie zegt dat het zaterdagavond en -nacht een stuk rustiger is gebleven in de Haagse Schilderswijk. De voorgaande drie avonden richtten jongeren vernielingen aan en werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen.

De politie meldt aan NU.nl dat zaterdagavond drie mensen zijn aangehouden. Twee werden aangehouden voor belediging en één persoon voor de heling van een scooter.

Populair Twitter-account Netherlanders verwijdert curator om belediging politie

Het Nederlandse Twitter-account Netherlanders, dat elke week door een andere Nederlander wordt ingevuld, heeft voor het eerst een curatorschap voor het einde van de week onderbroken. De curator zou de Nederlandse wet hebben overtreden door de afkorting ACAB ('All Cops Are Bastards' ofwel 'Alle Agenten Zijn Klootzakken') te tweeten, schrijft de eigenaar van het account in een verklaring.



Nieuws in beeld

Vrachtschip Mauritius in tweeën gebroken

Het vrachtschip dat eind juli strandde voor de kust van Mauritius is in tweeën gebroken. Onduidelijk is of hierbij nog meer olie uit het schip is vrijgekomen. (Foto: Reuters)

Het weer op vakantie

Benelux: Maandag wordt er minder warme lucht aangevoerd, waardoor de temperaturen wat dalen naar tussen de 24 en en 27 graden. In de loop van de middag ontstaan er enkele buien, al zijn deze minder hevig dan de afgelopen dagen.

Duitsland: Maandag ontstaan er in het zuiden en westen van Duitsland hevige onweersbuien, met flinke windstoten, die aanhouden tot dinsdag. Wel blijft het warm, met temperaturen tussen de 25 en 29 graden.

Noorwegen: In het zuiden van Noorwegen kan de temperatuur gaan oplopen en blijft het de hele zondag zonnig. Het noorden krijgt daarentegen te maken met een depressie, waardoor de temperatuur een stuk lager is en er lange tijd regen kan vallen.

Oostenrijk en Zwitserland: In de ochtend trekken er grote buien over Zwitserland, in de avond trekken die over Oostenrijk. Waar het regent koelt het af naar ongeveer 20 graden, maar waar het droog blijft kan de temperatuur oplopen tot wel 28 graden.

Frankrijk: Maandag zijn er met name landinwaarts enkele buien. Het oosten van Frankrijk maakt nog kans op nattigheid, terwijl het op de meeste andere plaatsen droog blijft. De temperatuur ligt tussen 20 graden aan de Normandische kustlijn en ruim 30 graden aan de Côte d'Azur.

Spanje en Portugal: Maandag trekken in het noorden van Spanje enkele storingen voorbij waardoor hier meer bewolking is en soms wat lichte regen kan vallen. Verder naar het zuiden, en langs de Portugese kustlijn is de zon vaker te zien. De temperatuur kan hierdoor flink oplopen: Op veel plaatsen loopt het kwik op tot tegen de 30 graden. In het noorden blijft de temperatuur wat achter, het wordt maximaal 21 graden.

Italië: Maandag ontstaan in het noorden van Italië, tegen de Alpen aan en op de Povlakte enkele buien. In de rest van Italië blijft het nagenoeg overal droog. De temperatuur loopt op naar ruim 30 graden in grote delen van het land. Enkel langs de kust blijft de temperatuur onder deze tropische waarde.

Griekenland: Maandag ligt de temperatuur landinwaarts maximaal op 30 graden. Op de Griekse eilanden is de temperatuur een stuk minder hoog en is het meestal met 26 graden wel gedaan, al zijn de grotere eilanden met ruim 30 graden niet minder warm. In het noorden kan een enkele bui vallen.

