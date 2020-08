In Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaar mishandeld en aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

Het geweldsdelict vond rond 3.45 uur plaats aan de J.A. de Bree-Meijerstraat in de wijk Hoogkerk-Zuid, ten westen van de stadskern.

Volgens de politie is de man mishandeld en mogelijk gestoken. Hulpdiensten probeerden de man nog te redden, maar dat is niet gelukt.

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart, en heeft inmiddels drie verdachten aangehouden. Momenteel doet de politie sporenonderzoek in het gebied dat daardoor ruim is afgezet.

Ook gaat de politie in gesprek met getuigen en roept mensen op om contact op te nemen als zij iets gezien hebben.