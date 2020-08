Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Achttien jongeren aangehouden bij onlusten in Utrechtse wijk Kanaleneiland

Enkele honderden jongeren zorgden vrijdagavond voor ongeregeldheden in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De politie hield achttien jongeren aan. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet om de situatie onder controle te krijgen.

Verenigde Staten proberen tevergeefs VN-wapenembargo Iran te verlengen

De Verenigde Staten zijn er niet in geslaagd het VN-wapenembargo tegen Iran voor onbepaalde tijd te verlengen. De Amerikanen kregen in de Veiligheidsraad alleen steun van de Dominicaanse Republiek.

Verstappen rijdt achter Hamilton en Bottas naar derde startplek voor GP Spanje

Max Verstappen heeft zich zaterdag als derde gekwalificeerd voor de Grand Prix van Spanje. In een kwalificatie die zoals verwacht werd gedomineerd door Mercedes werd poleposition opgeëist door Lewis Hamilton.



Lukashenko hoopt met steun Poetin situatie Wit-Rusland snel te controleren

De Wit-Russische president Alexander Lukashenko heeft contact gehad met zijn Russische evenknie Vladimir Poetin over de onlusten in Wit-Rusland, nadat Lukashenko daar eerder op de dag om had verzocht. Zijn politieke toekomst staat op het spel, nu al een week lang duizenden mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen zijn frauduleuze verkiezingsoverwinning.

Trump stelt Amerikaans TikTok-verbod uit

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw decreet getekend, waarmee hij eist dat TikTok binnen negentig dagen zijn Amerikaanse werkzaamheden verkoopt, meldt CNBC. Daarmee is een mogelijk verbod op de app uitgesteld.



Drie doden en één zwaargewonde bij verkeersongeval in Finsterwolde

Bij een eenzijdig verkeersongeval in het Groningse dorp Finsterwolde zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen om het leven gekomen. Een vierde inzittende raakte ernstig gewond.



Geen introweek voor Rotterdamse studentenvereniging na 23 besmettingen

De Rotterdamse studentenvereniging S.S.R. mag niet deelnemen aan de introductieweek nadat 23 leden tijdens een reis naar Griekenland het coronavirus hebben opgelopen. Dat maakt de Erasmus Universiteit Rotterdam zaterdag bekend.



Facebook begint met samenvoegen Instagram en Messenger

Facebook is begonnen met het samenvoegen van de chats in de apps Instagram en Messenger, ontdekte The Verge. Sommige gebruikers krijgen na het installeren van de laatste Instagram-update een melding in beeld te zien. Deze roept op om een nieuwe chatfunctie te activeren.

Nieuws in beeld

Slachtoffers herdacht van Japanse bezetting Nederlands-Indië 75 jaar geleden

In Den Haag zijn bij het Indisch Monument de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië herdacht. Het is zaterdag precies 75 jaar geleden dat de Japanners op 15 augustus 1945 capituleerden en er voor Nederland officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. (Foto: BrunoPress)

Het weer op vakantie

Benelux: Het begint zondag nog op veel plaatsen warm en klam in de Benelux. De temperatuur kan in het oosten en zuiden van Nederland en in het noorden van België en Luxemburg nog wel over de 30 graden gaan. In de loop van de dag ontstaan er hevige regen- en onweersbuien.

Duitsland: Het is zondag in een groot deel van het land tropisch warm. De temperatuur in het westen van het land ligt rond de 28 graden. In de loop van de middag kunnen hier wel stevige onweersbuien ontstaan.

Noorwegen: In het zuiden van Noorwegen kan de temperatuur gaan oplopen en blijft het de hele zondag zonnig. Het noorden krijgt daarentegen te maken met een depressie, waardoor de temperatuur een stuk lager is en er lange tijd regen kan vallen.

Oostenrijk en Zwitserland: Op de meeste plaatsen in Oostenrijk en Zwitserland is het zondag zomers warm. In het noorden van Zwitserland kan het zelfs tropisch worden. In de loop van de middag kunnen er stevige regen- en onweersbuien voorkomen.

Frankrijk: De hoeveelheid bewolking neemt zondag in Frankrijk toe. Het hele land krijgt bovendien te maken met regen- en onweersbuien. Met name het noorden van Frankrijk kan enkele hevige buien verwachten. De temperatuur ligt tussen 22 graden aan de Normandische kust tot ruim 30 graden aan de Côte d'Azur.

Spanje en Portugal: In het noorden van Spanje trekken storingen voorbij waardoor hier meer bewolking is en enige tijd regen kan vallen. Verder naar het zuiden en langs de Portugese kustlijn is de zon vaker te zien. De temperatuur kan hierdoor flink oplopen: op veel plaatsen loopt het kwik op tot tegen de 30 graden. In het noorden blijft de temperatuur wat achter met maxima van 21 graden.

Italië: In het noorden van Italië, tegen de Alpen aan en op de Povlakte ontstaan zondag in de loop van de middag enkele buien. In de rest van Italië blijft het nagenoeg overal droog. De temperatuur loopt op naar ruim 30 graden in grote delen van het land. Enkel langs de kust blijft de temperatuur onder deze tropische waarde.

Griekenland: Zondag is het in Griekenland wisselend bewolkt. In het noorden vallen enkele buien, maar in de rest van het land blijft het zonnig en droog. De Griekse eilanden maken een zonnige, maar winderige dag door.

