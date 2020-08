Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Nederlandse economie krimpt met een ongekende 8,5 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 8,5 procent gekrompen vergeleken met het kwartaal ervoor. Ook toen was al sprake van een teruggang. Zo'n dergelijke krimp is niet eerder gemeten, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Succescoach Wiegman verruilt Oranjevrouwen na Spelen voor Engeland

Sarina Wiegman gaat na de Olympische Spelen van 2021 aan de slag als bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. Daarmee komt er volgend jaar een einde aan haar succesvolle dienstverband als bondscoach van de Oranjevrouwen.

Nederland gaat reisadvies voor Verenigd Koninkrijk aanscherpen naar oranje

Nederland scherpt het advies voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk aan, omdat de Britse regering een quarantaineplicht heeft ingesteld voor reizigers uit Nederland. De maatregel wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 5.00 uur van kracht.

Meer dan twintig personen verhoord wegens ongeregeldheden in Den Haag

Meer dan twintig personen die in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens ongeregeldheden in de Haagse Schilderswijk zijn aangehouden, zijn vrijdagochtend verhoord. De verdachten zijn voor verschillende misdrijven aangehouden, zoals opruiing, vernieling en mishandeling van een agent.

Pandababy Ouwehands Dierenpark vernoemd naar Vincent van Gogh

De reuzenpanda die begin mei werd geboren in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen is definitief vernoemd naar de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh. De panda heeft de naam Fan Xing gekregen. Het is een genderneutrale naam, omdat het geslacht van het jong nog niet duidelijk is.

Opgepakte betogers Wit-Rusland zeggen te zijn mishandeld in gevangenis

De Wit-Russische autoriteiten hebben vrijdag zo'n duizend opgepakte betogers vrijgelaten in een poging om de woede onder de bevolking iets tot bedaren te brengen. In interviews zeggen de vrijgelaten betogers tijdens hun gevangenschap zwaar mishandeld te zijn en beschrijven ze hoe ze zijn behandeld.

Europese Commissie neemt vaccindeal van Nederland over

De deal die de vaccinalliantie van Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië maakte met AstraZeneca, voor de levering van 300 tot 400 miljoen potentiële vaccins, is overgenomen door de Europese Commissie. Dat betekent minder financiële lasten voor het kabinet. Of ook een kleiner deel van de vaccins uiteindelijk naar Nederland gaat, is nog de vraag.

Rutte blijft tegen loonstijging zorg maar wacht Kameruitspraak af

Het tumult en de verontwaardigde reacties na de stemming over de verhoging van de salarissen in de zorg eerder deze week heeft premier Mark Rutte niet anders doen denken over een hogere beloning voor de zorgmedewerkers. "Er zijn al aanzienlijke loonstijgingen geweest. Het is niet zo dat er niets gebeurt", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Nieuws in beeld

Actiedag voor hulpverlening slachtoffers explosie Beiroet

Vrijdag is het de nationale Giro555-actiedag voor hulpverlening voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in Beiroet. Deze bus rijdt door het land om geld op te halen.

Het weer op vakantie

Benelux: Perioden met zon worden dit weekend afgewisseld met wolkenvelden en in de loop van zaterdag vallen er verspreid in de regio buien. Er is kans op onweer.

Duitsland: In Duitsland is het dit weekend broeierig warm met maxima tussen 25 en 30 graden. In het noorden en noordoosten wordt het boven de 30 graden. Er zijn zonnige perioden, maar vooral zaterdag kunnen er ook onweersbuien tot ontwikkeling komen. Vooral het centrale deel van Duitsland en het zuidoosten zijn gevoelig voor deze buien.

Noorwegen: In het grootste deel van Noorwegen blijft het dit weekend droog en zijn er zonnige perioden. In het noorden is het beeld anders. Daar is meer bewolking en kan het ook regenen. Vooral in het uiterste noorden waait het fors.

Oostenrijk en Zwitserland: Zaterdag blijft het in Zwitserland zo goed als overal droog. Het wordt een zomerse dag met maxima tussen 28 en ruim 30 graden in de lagere delen. In Oostenrijk zijn zaterdag buien mogelijk.

Frankrijk: Het wordt zaterdag prima weer in Frankrijk. Er is veel zon en de temperatuur ligt tussen 26 en 32 graden. Langs de Franse noordwestkust blijft het met 20 graden een stuk minder warm.

Spanje en Portugal: In het uiterste noordwesten en noorden van Spanje kan een bui vallen, maar elders blijft het droog. Wel zijn er in het noorden 's middags ook meer stapelwolken. Het wordt 25 tot 30 graden. In Portugal is het noordwesten ook gevoelig voor een bui. Elders blijft het droog met flink wat zon. In het noordwesten wordt het zo'n 21 graden, in het binnenland wordt het 25 tot 30 graden.

Italië: De buienkans is dit weekend zo goed als helemaal verdwenen in Italië. Ook in het noorden blijft het vrijwel overal droog. De zon schijnt volop en de temperatuur ligt tussen 30 en 35 graden. Regionaal kan het in het binnenland nog iets warmer worden.

Griekenland: Boven het Griekse vasteland kan 's middags in het noorden een onweersbui tot ontwikkeling komen. Op de eilanden blijft het droog en is het ronduit zonnig. De maxima liggen tussen 25 en 30 graden. Boven de Egeïsche Zee blijft het wel flink waaien uit noordelijke richtingen.

Lees hier een uitgebreider weerbericht of de voorspellingen voor andere vakantielanden