Het tumult en de verontwaardigde reacties na de stemming over de verhoging van de salarissen in de zorg eerder deze week heeft premier Mark Rutte niet anders doen denken over een hogere beloning voor de zorgmedewerkers. "Er zijn al aanzienlijke loonstijgingen geweest. Het is niet zo dat er niets gebeurt", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad. Tegelijkertijd zet de minister-president de hakken niet in het zand. "Laten we eerst kijken wat de Tweede Kamer vindt."

Afgelopen woensdag hoopte de oppositie na afloop van het coronadebat opnieuw te stemmen over een structurele verbetering van de beloning voor de medewerkers in zorg. De gehele oppositie vindt dat de sector meer waardering verdient, met name na de enorme inspanning die de zorg in de coronacrisis levert.

Dat de coalitie en het kabinet daar geen voorstander van zijn is niet nieuw. De oproep werd al vaker in de Kamer weggestemd. Bij de laatste stemming hadden VVD, CDA, D66 en CU te weinig Kamerleden in huis om de loonsverhoging te blokkeren en gaven de fracties de opdracht om het Kamergebouw te verlaten zodat er niet gestemd kon worden.

De vier partijen erkenden donderdag in de fout te zijn gegaan. Premier Rutte nam de kwalificatie dat het ontstane beeld van wegrennende coalitiekamerleden "niet fraai" is. Het is echter geen reden om nu ineens wel voor een loonstijging te zijn.

'Laten we niet doen alsof de salarissen niet stijgen'

"We staan allemaal achter de mensen in de zorg. Zij laten zien dat zij een vitale functie in de samenleving hebben", zei de premier. "Maar laten we niet doen alsof de salarissen niet stijgen." Hij verwees naar de loonstijging van 5 procent bij de ziekenhuizen en ambulancezorg afgelopen januari en de 3,5 procent stijging voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

En anders dan in het onderwijs of bij de politie zijn de zorgsalarissen gekoppeld aan de contractloonontwikkelingen in het bedrijfsleven. Een structurele stijging wordt volgens de premier daarom "ingewikkeld". Temeer omdat de economie in 2020 een enorme dreun te verwerken heeft. "Een krimp van 5 tot 6 procent is niet ondenkbaar."

'Heb me te houden aan uitspraak van de Kamer'

Het kabinet kwam daarom voor de zomer met de belofte om de zorgmedewerkers een eenmalige bonus van 1.000 euro te geven. Tegelijkertijd wierp Rutte vrijdag ook geen harde blokkade op en verwees naar de stemmingen die volgende week wel zullen plaatsvinden. "Als er een Kameruitspraak komt, dan heb ik mij daaraan te houden."

GroenLinks, PvdA, PVV en SP kondigden donderdag aan niet alleen over het onderwerp te willen stemmen, maar ook om het debat over de salarissen in de zorg te heropenen. Het is nog niet duidelijk of daar een meerderheid voor is.