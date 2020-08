De lat voor strafbaarheid bij onvrijwillige seks ligt soms te hoog vindt minister Ferd Grapperhaus (Justitie). Daarom deed hij een voorstel om alle seks tegen de wil strafbaar te maken. Hij stelt voor om 'seks tegen de wil' op te nemen als apart misdrijf, maar doe je dan genoeg recht aan de slachtoffers?

Zaken als verkrachting en aanranding zijn natuurlijk strafbaar maar die zijn soms moeilijk te bewijzen. En dat is vreselijk voor slachtoffers. Als oplossing daarvoor wil de minister nu nieuwe seksuele misdrijven opnemen in de wet. Donderdag werd bekend dat de Raad voor de rechtspraak het huidige wetsvoorstel van de minister te vaag vindt. Want wanneer is er dan sprake van seks tegen de wil? En hoe bewijs je dat.

Ook Amnesty International is het niet eens met deze omschrijving en vindt bovendien dat de minister de plank volledig misslaat. In deze podcast legt onderzoeker Martine Goeman van Amnesty International uit wat er anders moet.