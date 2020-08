Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Coalitie verdedigt weglopen bij stemming

Hoewel coalitiepartijen erkennen dat de politiek woensdag een slechte beurt heeft gemaakt toen zij wegliepen bij de stemmingen, verdedigen ze de actie.

D66 en ChristenUnie wijzen naar de coronaregels van de Tweede Kamer en willen opheldering van Kamervoorzitter Khadija Arib. Arib laakt het optreden van de vier partijen. "Wat gisteravond is gebeurd, is niet goed voor het aanzien van de Kamer."

Warmste week ooit gemeten in Nederland

Het KNMI heeft de warmste week gemeten sinds het begin van de weermetingen in 1901. In De Bilt was het de afgelopen zeven dagen gemiddeld 33,1 graden. Het oude 'weekrecord' werd in 1976 gevestigd. Toen was het in juli een week lang gemiddeld 32,0 graden.

Inwoners Duindorp zonder water door relschoppers

Inwoners van de Haagse wijk Duindorp kregen donderdagochtend weinig tot geen water uit de kraan. Volgens waterbedrijf Dunea komt dit door het "illegaal openzetten van brandkranen". De problemen waren rond 13.00 uur verholpen.

Verdachten aangehouden in onderzoek naar dood Bas van Wijk

Een van de vijf personen die woensdag werden opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam is donderdag vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam op Twitter.

De overige vier verdachten worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris, waar wordt besloten of ze langer in hechtenis blijven. Tot die tijd blijven ze vastzitten. De politie en het OM kunnen nog niet zeggen waarvan ze precies verdacht worden.

Hypotheekrentes gestabiliseerd na onrustige start van het jaar

Waar de hypotheekrentes in het begin van dit jaar nog flink op en neer schommelden, zijn ze de afgelopen maanden in een rustiger vaarwater gekomen. Dat merken ABN AMRO, Rabobank en vergelijkingssite Rente.nl. Onder meer het lagere aantal hypotheekaanbieders zorgt voor de stabiele percentages.

Nieuws in beeld

Zo ziet de eerste teststraat op Schiphol eruit

De eerste teststraat op Schiphol is donderdag door de GGD in gebruik genomen. Als je uit een oranje of rood gebied komt, dan wordt gevraagd je te laten testen, ook als je geen klachten hebt.

Het weer op vakantie

Benelux: Vrijdag wordt het voor het eerst sinds lange tijd niet meer tropisch in de Benelux, maar met 25 tot 29 graden is het niet koud. Wel is er lokaal nog steeds een aanzienlijke kans op forse regen- en onweersbuien.

Duitsland: In het noordoosten van Duitsland blijft het erg warm met 27 tot 30 graden. Elders is in het land is het minder heet maar wel zomers en broeierig warm. Vooral in de middag en avond kunnen lokaal zeer zware buien ontstaan die plaatselijk tot overlast en schade kunnen leiden.

Noorwegen: Vrijdag is het in de zuidelijke helft van Noorwegen overwegend droog met wat zonnige perioden. In het noorden kan het van tijd tot tijd regenen met een flinke westelijke wind.

Oostenrijk en Zwitserland: In de Alpenlanden blijft het erg warm met temperaturen in de dalen tussen 25 en 30 graden. Vooral vrijdag is er kans op forse regen- en onweersbuien die plaatselijk tot overlast kunnen leiden.

Frankrijk: In de zuidelijke helft van Frankrijk is het vrijdag zonnig en droog met maxima tussen 25 en 30 graden. In de noordelijke helft is het ook warm, maar kunnen er met name in het binnenland forse regen- en onweersbuien ontstaan. Langs de noordwestkust is het met 20 tot 23 graden duidelijk wat frisser. Ook daar is een pittige bui niet uitgesloten.

Spanje en Portugal: In Spanje is het vrijdag erg zomers weer. Van noord naar zuid ligt de temperatuur grofweg tussen 25 en 35 graden. In Portugal neemt de kans op buien toe, maar blijft het heet met maxima boven de 30 graden.

Italië: In het noorden van Italië kunnen vrijdag nog een paar forse regen- en onweersbuien vallen. Elders is het zonovergoten.

Griekenland: In het noordoosten van Griekenland blijft in het binnenland de kans op een stevige regen- of onweersbui bestaan. Meer naar het zuiden is het zonnig en warm. Ook op de Griekse eilanden blijft het mooi zomerweer met veel zon. De temperaturen liggen tussen 25 en 30 graden. Wel blijft op Egeïsche Zee een stevige noordelijke wind staan.

