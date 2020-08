Steeds vaker wordt het muziekgenre drillrap in verband gebracht met gewelddadige misdrijven, zoals de dodelijke steekpartij in Scheveningen afgelopen maandag. Voor hiphopplatform 101Barz was dat reden om enkele video's van grote drillrapartiesten te verwijderen van hun kanalen. Wij zijn benieuwd hoe jij tegen drillrap aankijkt.

In videoclips voor drillrapnummers worden vaak wapens getoond en bedreigingen geuit richting rivaliserende drillrapgroepen.