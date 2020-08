Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht voor vandaag

Zeven dagen op rij 30 graden in De Bilt

Opnieuw is er tijdens deze hitteperiode een record gesneuveld. Woensdag steeg het kwik in De Bilt voor de zevende dag op rij naar de 30 graden Celsius en dat is sinds het begin van de metingen in 1901 nooit eerder voorgekomen, melden het KNMI en Weerplaza.

Joe Biden kiest Kamala Harris als running mate

De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft dinsdag bekendgemaakt dat Kamala Harris zijn running mate wordt. Zij wordt de vicepresident als Biden op 3 november de verkiezingen wint.

Bovendien maakt Harris (55) kans om als eerste vrouw, als eerste zwarte Amerikaan én als eerste Amerikaan met een Aziatische achtergrond het ambt te gaan bekleden.

Reddingsbrigade: 'Vlaggen op strand dringen niet door'

Hoe duidelijk een zwemverbod door de reddingsbrigade ook wordt gegeven, toch gaan badgasten alsnog de zee in, bleek afgelopen weekend weer. De reddingsbrigade moest alleen zondag al tientallen keren levensreddend optreden en meerdere mensen overleden alsnog nadat ze uit zee waren gered. De eigen veiligheid van mensen op het strand is vaak een "blinde vlek", constateert Koen Breedveld, directeur van Reddingsbrigade Nederland, in gesprek met NU.nl.

De Jonge wil toch meer tijd voor invoering quarantaineplicht

De invoering van de quarantaineplicht voor mensen die besmet zijn met het coronavirus, zal niet vanaf volgende week gelden. Minister Hugo de Jonge zei woensdag in het Kamerdebat over de corona-aanpak dat het kabinet "over een paar weken" zal terugkomen op hoe de maatregelen wordt ingevoerd.

RIVM heeft extra griepvaccins ingekocht, meer vraag verwacht door corona

Vanwege COVID-19 wordt verwacht dat er dit jaar meer mensen een griepprik zullen halen. Om deze reden heeft het RIVM meer griepvaccins ingekocht. Hierdoor kan de opkomst bij de griepprik 10 procent hoger zijn dan normaal.

Zanger Trini Lopez (83) overleden aan gevolgen van coronavirus

If I had a hammer-zanger Trini Lopez is dinsdag in zijn woonplaats Los Angeles op 83-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse zanger, die in 2013 tijdens concerten van André Rieu nog in Nederland optrad, stierf aan de gevolgen van het coronavirus.

Nieuws in beeld

Noodweer in Nederland: omstanders duwen auto uit het water

Dinsdagavond trokken zware regen- en hagelbuien over het land. In Midden-Limburg zorgden windstoten van meer dan 100 kilometer per uur ervoor dat bomen omvielen. Het water zorgde voor veel overlast

Het weer op vakantie

Benelux: Donderdag wordt het nog tropisch in het grootste deel van de Benelux. De temperatuur ligt tussen 29 en 34 graden. Later op de dag ontstaan lokaal forse regen- en onweersbuien. Lokaal kunnen de buien voor overlast en schade zorgen.

Duitsland: In Duitsland wordt het donderdag vrijwel overal tropisch. In de loop van de dag ontstaan er wel lokaal forse regen- en onweersbuien die plaatselijk tot overlast kunnen leiden.

Noorwegen: In Noorwegen is het donderdag en vrijdag wisselvallig. Er is vaak veel bewolking en het regent van tijd tot tijd. De temperatuur ligt tussen 15 en 20 graden. In de kustgebieden waait het uit het zuidwesten stevig.

Oostenrijk en Zwitserland: Donderdag en vrijdag kan er in de Alpen hier en daar een forse regen- of onweersbui vallen. Het wordt zo'n 25 tot 30 graden bij. Vooral in het eerste dagdeel is er ruimte voor de zon in de middag neemt de onstabiliteit toe.

Frankrijk: In Frankrijk is de lucht onstabiel donderdag en vrijdag en dat betekent plaatselijk forse regen- en onweersbuien. In de zuidelijke regio's valt het met de buien mee en is het overwegend zonnig. De temperatuur ligt tussen 25 en 30 graden. Aan de noordwestkust is het met 20 tot 25 graden minder warm.

Spanje en Portugal: In Spanje is het donderdag en vrijdag zo goed als overal droog. De temperatuur loopt op naar 25 tot 30 graden en met name in het noorden komen wat meer wolken voor. In Portugal is het droog en zonnig weer en kan het in het binnenland nog wat warmer worden. De maxima daar liggen tussen 30 en 35 graden.

Italië: In het grootste deel van Italië is het donderdag en vrijdag tropisch warm. De maxima lopen op tot boven 30 en 35 graden. In de noordelijke regio's is wel kans op forse regen- en onweersbuien, met name in de middag en avond. Lokaal kunnen deze buien voor overlast zorgen.

Griekenland: Donderdag kan in het binnenland nog wel een regen- of onweersbui vallen, vrijdag blijft het zo goed als overal droog. Op de Griekse eilanden is het zomers met veel zon en 25 tot 30 graden. Er waait deze dagen wel een forse noordwestelijke wind op de Egeïsche Zee.

