Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws van de afgelopen dagen.

Sommige strandtenten spelen quitte door uitzonderlijke drukte

De strandtenten aan de Noordzeekust hebben een "uitzonderlijk druk weekend" achter de rug, zo vertellen zij aan NU.nl. Als het de rest van de maand mooi weer blijft, zal het een deel zelfs lukken om dit jaar quitte te spelen.

Al 2,2 miljoen euro via Giro555 voor slachtoffers explosie Beiroet

Binnen 72 uur is bij Giro555 ruim 2,2 miljoen euro binnengekomen voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. Elf samenwerkende hulporganisaties, waaronder Stichting Vluchteling en Cordaid, zamelen de komende weken geld in voor de slachtoffers van de ramp van afgelopen dinsdag in de Libanese hoofdstad.

'Vakantievierende' pinguïn Avifauna na twee dagen gevonden in Bodegraven

Een jonge ontsnapte humboldtpinguïn van Vogelpark Avifauna is zaterdag door recreanten na twee dagen "vakantie" teruggevonden in het nabijgelegen Bodegraven.

Het park meldt aan NU.nl dat het een flinke klus was om het dier te vangen. Humboldtpinguïns kunnen namelijk 40 a 50 kilometer per uur zwemmen.

Kuchschermen voor buschauffeurs

Koepelorganisatie OV-NL zegt dat alle stads- en streekbussen en trams in Nederland worden voorzien van speciale kuchschermen voor de chauffeurs. Daardoor kunnen passagiers weer voorin instappen.

Begin september moeten de eerste bussen en trams met de schermen gaan rijden. Het maakt het werk van de chauffeurs makkelijker, omdat ze beter zicht hebben op zwartrijden. Voor reizigers blijft het mondkapje wel verplicht.

Vijftienduizend ijsjes naar verpleeghuizen

De seniorenorganisatie KBO-PCOB brengt deze week vijftienduizend ijsjes langs bij bewoners van verpleeghuizen door heel het land. Ze hopen hiermee verkoeling te bieden, zo laat de directeur van de organisatie weten.

Het blijft deze week zeker tot en met donderdag tropisch warm. In meerdere provincies is dan ook code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte.