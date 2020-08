De coronateststraat op luchthaven Schiphol gaat eind deze week open, zegt een woordvoerder van de luchthaven maandag tegen NU.nl.

Het kabinet kondigde de komst van een teststraat op Schiphol vorige week aan. Die is bedoeld voor reizigers vanuit landen of regio's met kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen) of rood (niet reizen).

De teststraat bij aankomsthal 3 wordt ingericht door Schiphol en GGD Kennemerland. De GGD verzorgt het testen en de administratie. "De medewerkers van de GGD zullen de reizigers ook opvangen bij de gate en ze naar de teststraat verwijzen", zegt de woordvoerder van Schiphol. De luchthaven zorgt voor duidelijke bewegwijzering, "zodat de reizigers weten waar ze de teststraat kunnen vinden".

Testen is niet verplicht. De teststraat is een aanvulling op al bestaande maatregelen op Schiphol. Zo is onderling 1,5 meter afstand houden ook op de luchthaven de norm en moeten reizigers bij het inchecken, de veiligheid- en paspoortcontrole en het boarden een mondkapje dragen.

Ook in het vliegtuig geldt een mondkapjesplicht, maar dat is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen. Passagiers moeten op Schiphol een ingevulde gezondheidsverklaring bij zicht hebben. De terminal en Schiphol Plaza zijn alleen toegankelijk voor reizigers en medewerkers. Mensen die reizigers komen brengen of ophalen, mogen alleen mee als dat niet anders kan.

Verbetering: In een eerder bericht stond dat de coronateststraat donderdag open zou gaan. De woordvoerder van Schiphol laat echter weten dit niet zeker is, maar dat het wel eind deze week wordt.