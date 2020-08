Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

'Spaanse oud-koning Juan Carlos vertrokken naar Abu Dhabi'

De Spaanse oud-koning Juan Carlos zou inmiddels aangekomen zijn in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Juan Carlos meldde op maandag te vertrekken uit Spanje vanwege een corruptieonderzoek dat zijn zoon, koning Felipe, al tijden onder druk zet.

Officieel eerste landelijke hittegolf van het jaar gemeten

Nederland heeft officieel de eerste landelijke hittegolf van het jaar. Rond 10.00 uur werd in De Bilt een temperatuur van 25 graden gemeten.

Anesthesiologen: Qua personeelsbezetting niet klaar voor nieuwe coronapiek

Er is op dit moment te weinig kundig personeel om tijdens een tweede coronapiek op de intensive cares (ic's) op te kunnen schalen én om de reguliere zorg dan gewoon door te laten gaan. Toen in het voorjaar het aantal coronapatiënten op de ic snel opliep, sprongen anesthesiologen bij om op die manier de ic-capaciteit te vergroten.

'Vakantievierende' pinguïn Avifauna na twee dagen gevonden in Bodegraven

Een jonge ontsnapte humboldtpinguïn van Vogelpark Avifauna is zaterdag door recreanten na twee dagen "vakantie" teruggevonden in Bodegraven. Het was nog een flinke klus om de pinguïn weer te vangen.

Weer coronabesmettingen aangetroffen bij twee nertsenbedrijven

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meldt dat er opnieuw coronabesmettingen zijn aangetroffen bij twee nertsenbedrijven. Het gaat om pelsdierhouderijen in Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel, Noord-Brabant) en Vredepeel (gemeente Venray, Limburg).

Nieuws in beeld

De jonge ontsnapte humboldtpinguïn van Vogelpark Avifauna tijdens zijn 'vakantie' van twee dagen. Het dier was ontsnapt uit zijn verblijf. (Foto: Avifauna)

Het weer op vakantie

Benelux: Ook maandag zijn de temperaturen in de Benelux hoog. Vrijwel overal komt het tot ruime dertigers. Op de warmste plaatsen zelfs rond 36 graden. Met name in het oosten van Nederland zijn later op maandag enkele regen- en onweersbuien mogelijk, dinsdag is de kans op buien het grootst in de zuidoostelijke helft van de Benelux.

Duitsland: In het midden en noorden van Duitsland kunnen maandag enkele regen- en onweersbuien vallen. Voor de buien uit wordt het nog wel tropisch warm met temperaturen lokaal tot 36 graden.

Oostenrijk en Zwitserland: Maandag wordt het drukkend warm in het Alpengebied. Stapelwolken groeien verspreid uit tot pittige regen- en onweersbuien, lokaal met kans op hagel en veel regen in korte tijd.

Frankrijk: Maandag en dinsdag is het heet in Frankrijk. Vrijwel overal is het tropisch warm met temperaturen tussen 30 en 35 graden. In het uiterste zuiden van Frankrijk zijn hogere temperaturen mogelijk. Verspreid in Frankrijk ontstaan stapelwolken en zowel maandag als dinsdag kunnen enkele exemplaren uitgroeien tot een regen- of onweersbui.

Spanje en Portugal: Maandag is het op vrijwel de meeste plaatsen droog met flink zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 25 graden in de kustregio's tot 37 graden dieper landinwaarts. Alleen in het uiterste noorden van Spanje is het een paar graden minder warm.

Italië: De temperatuur loopt in Italië weer op naar tropische waarden tussen 30 en 35 graden. De zon schijnt op de meeste plaatsen volop. Dinsdag ziet het er wat anders uit. Verspreid ontstaan stapelwolken en op veel plaatsen neemt de kans op een enkele regen- of onweersbui toe. De temperatuur blijft hoog.

Griekenland: In Griekenland is het op veel plaatsen tropisch warm op maandag en dinsdag. Verspreid ontstaan stapelwolken en op het Griekse vasteland neemt lokaal de kans op een regen- of onweersbui toe. Op de Griekse eilanden blijft het droog met veel ruimte voor de zon

