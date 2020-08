Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Duitsland betaalt miljoenenrekening voor ic-zorg Nederlandse coronapatiënten

Duitsland dekt definitief de kosten voor coronapatiënten uit Nederland en andere EU-lidstaten die in Duitsland behandeld zijn. Een bedrag van om en nabij de 2,3 miljoen euro wordt door de oosterburen kwijtgescholden.

Vrouw van Nederlandse ambassadeur in Beiroet overleden aan verwondingen

De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Beiroet en medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken die dinsdag zwaargewond raakte bij de explosie in de Libanese hoofdstad, is zaterdag overleden aan haar verwondingen.

Grootste nog intacte ijsplateau van Canada ingestort

Het grootste en laatste nog volledig intacte ijsplateau van Canada, in de noordoostelijke provincie Nunavut, is in juli ingestort. Volgens wetenschappers is de oppervlakte van het plateau hierdoor met bijna de helft afgenomen.

Vinexvrouwen-auteur Naima El Bezaz op 46-jarige leeftijd overleden

De Marokkaans-Nederlandse auteur Naima El Bezaz, onder meer bekend van de autobiografische roman Vinexvrouwen, is op 46-jarige leeftijd overleden.

Al vroeg warmterecord: nog voor de middag temperatuur van 33 graden gemeten

De temperatuur in De Bilt is zaterdag al vroeg tot boven de 33 graden gestegen. Daarmee is er sprake van een warmterecord: sinds het begin van de metingen in 1901 was het op 8 augustus nog nooit zo warm.

Nieuws in beeld

Een strandganger met mondkapje zoekt een geschikt plekje om de zaterdag door te brengen. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie

Benelux: De komende dagen blijft het flink heet in de Benelux. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en de temperatuur komt uit op waarden tussen 28 graden op de Wadden tot 37 graden in delen van Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Duitsland: Vooral in het midden van Duitsland is het de komende dagen heet met temperaturen tussen 32 en lokaal 36 graden. In Zuid-Duitsland temperen juist enkele wolkenvelden de hitte, maar met maxima rond 28 graden is het ook daar ruimschoots zomers warm.

Oostenrijk en Zwitserland: Zondag is het in de Alpenlanden op de meeste plaatsen droog, zonnig en zomers warm met temperaturen van 25 tot plaatselijk 30 graden. Vooral aan de zuidkant van de Alpen ontstaan in de loop van de dag wel wat stapelwolken, maar het blijft droog.

Frankrijk: Zondag is het op verreweg de meeste plaatsen in Frankrijk zonnig en heet. De hoogste temperaturen worden gehaald in het noorden en in delen van de Vogezen; plaatselijk 39 graden. In Zuid-Frankrijk is het iets minder heet. In Bretagne en Normandië kunnen later op de dag enkele regen- en onweersbuien ontstaan.

Spanje en Portugal: In Spanje en Portugal blijft het zinderend heet. Op de warmste plekken zijn temperaturen rond 40 graden mogelijk. Verspreid ontstaan stapelwolken, maar het blijft wel droog. Ook elders in Spanje en Portugal is het nagenoeg droog met veel zon.

Italië: De temperaturen liggen in Italië de komende dagen tussen 25 en 33 graden. In de buurt van de Alpen kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan, zeker op maandag.

Griekenland: Zondag kunnen op het Griekse vasteland verspreid enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Op de eilanden blijft het droog, maar door stapelwolken is het wel wisselend bewolkt.

Lees hier een uitgebreider weerbericht of de voorspellingen voor andere vakantielanden