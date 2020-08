Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Enorme piek bij GGD na persconferentie: zes keer meer coronatests ingepland

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) heeft donderdagavond geleid tot massale drukte bij de GGD's. De telefoonlijnen zijn "ontploft" door de plotselinge drang van Nederlanders om coronatests in te plannen.

Dit weekend wegens extreme hitte code oranje in vier provincies

Het wordt een heet weekend met lokaal temperaturen van 37 graden. Zaterdag geldt in de provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje door de hoge temperaturen, meldt het KNMI. Vanwege de aanhoudende hitte kan zondag daarnaast waarschijnlijk op meerdere plekken een regionale hittegolf genoteerd worden.

De drie heetste juli's ooit gemeten waren in de afgelopen vijf jaar

De afgelopen maand was de op twee na heetste juli die wereldwijd geregistreerd is, blijkt uit gegevens van klimaatveranderingsdienst Copernicus van de Europese Unie. Alleen in 2016 en 2019 was het in juli warmer.

Eindhoven Airport urenlang ontregeld door zieke luchtverkeersleider

Door een capaciteitsprobleem bij de militaire luchtverkeersleiding op Schiphol was er vrijdagochtend geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport. Volgens een woordvoerder van Defensie ontstond het probleem door een ziekmelding.

Bertens meldt zich af voor US Open vanwege coronamaatregelen

Kiki Bertens heeft zich vrijdag afgemeld voor de US Open. De Nederlandse toptennisster ziet het door de coronamaatregelen niet zitten om deze maand af te reizen naar de Verenigde Staten.

Nieuws in beeld

Strandgangers zoeken in Egmond aan Zee verkoeling op vanwege de tropische temperaturen. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie

Benelux: Het wordt een zeer heet weekend in de Benelux. De temperatuur loopt in de middag op naar zo'n 30 tot 35 graden in Nederland en 35 tot 40 graden in België en Luxemburg. Het is zonovergoten en het blijft droog.

Duitsland: In Duitsland is het ook erg heet met maxima op zaterdag en zondag tussen 30 en 35 graden. Het is stralend weer, in heel het land is amper bewolking te vinden.

Noorwegen: Zaterdag trekt er een storing van zuidwest naar noordoost over Noorwegen. Het zorgt voor regenachtige perioden. Vanaf zondag bouwt een hogedrukgebied op boven Noorwegen.

Oostenrijk en Zwitserland: Smeer je dit weekend maar goed in als je in de Alpenlanden bent. Het is stralend met maxima tussen 30 en 35 graden. Het blijft zo goed als overal droog en er staat niet veel wind.

Frankrijk: In Frankrijk verandert er weinig dit weekend. De hitte zit stevig in het zadel met maxima tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Langs de westkust is het beduidend minder warm.

Spanje en Portugal: In het noordwesten Portugal komen dit weekend overdag een paar wolkenvelden voor. In het binnenland krijgt bewolking nauwelijks kans. Het blijft droog en het wordt 30 tot 35 graden landinwaarts.

Italië: In Italië is het dit weekend in vrijwel heel het land zomers warm. In het grootste deel van het land wordt het 30 tot 35 graden. In de voet van de laars is het met 25 tot 30 graden minder warm.

Griekenland: Boven het vasteland kunnen vrij makkelijk forse onweersbuien tot ontwikkeling komen als het zo'n 30 graden wordt. Op de vakantie eilanden in de Egeïsche Zee is het weerbeeld wel zomers met flink wat zon en maxima tussen 25 en 30 graden.

Lees hier een uitgebreider weerbericht of de voorspellingen voor andere vakantielanden