Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Jullie coronavragen beantwoord

Afgelopen week stond vooral in het teken van de stijgende coronabesmettingen. Hierover werden veel vragen gesteld op NUjij. In een nieuw artikel beantwoordden we de belangrijkste vragen met het RIVM.

Ook na afloop van de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge waren er nog onduidelijkheden. Deze vragen werden ook beantwoord in een nieuw artikel.

Hoe onschendbaar moeten diplomaten zijn?

Buitenlandse diplomaten waren de afgelopen jaren meer dan twintig keer betrokken bij verkeersdelicten. Op NUjij leverde dit veel discussies op over diplomatieke onschendbaarheid en de wenselijkheid daarvan. Gebruiker Tijm_Hubers heeft zijn vraagtekens.

“Ik snap dat er diplomatieke onschendbaarheid is en dit moet ook zo blijven. Echter voor bepaalde overtredingen / misdrijven zou dit niet mogen gelden. Een keer verkeerd parkeren en daar geen boete voor krijgen, ok. Maar iemand aanrijden wanneer door rood gereden is, of een zedenmisdrijf, daarvoor zouden óók diplomaten vervolgd moeten kunnen worden.” Tijm_Hubers

Lezer RPRP is het hier niet mee eens, en legt uit waarom juist ook deze zware misdrijven onder de diplomatieke onschendbaarheid moeten vallen.

“Ook onze diplomaten hebben die onschendbaarheid, en in sommige landen is dat hard nodig. Landen die het wat minder nauw met de regels nemen moeten niet de kans krijgen om politieke druk uit te oefenen door een diplomaat of zijn familie op te pakken voor bijvoorbeeld een zedenmisdrijf. Diplomaten staan daarmee niet boven de wet; zoals in het artikel te lezen is kan om opheffing van de immuniteit gevraagd worden, wat in een deel van de gevallen toegekend wordt. Gebeurt dat niet, vertrekt de diplomaat in kwestie meestal naar huis, wat politiek gezien gezichtsverlies betekent. Compleet eerlijk is het natuurlijk niet, maar het alternatief waarin onze eigen diplomaten in het buitenland om valse redenen gevangen gezet kunnen worden is veel minder wenselijk. Goed contact onderhouden met andere landen, vooral met je vijanden, is belangrijker dan een paar individuele misdrijven.” RPRP

Steeds minder mensen willen op vakantie

Door de voortdurende coronacrisis zeggen steeds meer Nederlanders, Belgen, Duitsers en Britten niet meer op vakantie te willen. Op NUjij deelden veel mensen hun eigen vakantieplannen, of juist het gebrek daaraan. Gebruiker STM71 vertelt hoe hij zijn rondreis in coronatijd ervaren heeft.

“We gingen via Oostenrijk naar Italië en door Oost-Europa terug. Alleen al interessant om te zien hoe verschillend de maatregelen zijn (bijvoorbeeld best streng in Italië en zo goed als afwezig in Tsjechië). We hebben ons overal aan de lokale regels gehouden, plus (voor zover die strenger zijn) ook zoveel mogelijk aan de Nederlandse richtlijnen. Al met al voelden we ons op reis minstens zo veilig als in Nederland. Sterker nog, eigenlijk is men zo'n beetje overal voorzichtiger dan bij ons. Ik vind het nu nog steeds raar voelen om zonder mondkapje een winkel in te gaan. Toch zorgt het simpele feit dat je op vakantie bent (althans op de manier waarop wij het doen) toch voor wat extra risico. Je ziet simpelweg meer verschillende mensen en locaties per dag, doordat je elke dag buiten de deur eet, musea bezoekt, meer winkeltjes binnenloopt, etc.” STM71

Horeca moeten contactgegevens klanten vragen

Ondanks de eerdere versoepelingen kampen we in Nederland met oplopende coronabesmettingen. Tijd dus - vindt de overheid - om een paar maatregelen te verscherpen. Horecaondermeningen moeten vanaf nu ook contactgegevens van klanten noteren, zodat ze bereikt kunnen worden bij een mogelijke uitbraak.

Gerben_Engelkes is horecaondernemer en hoopt op begrip van zijn klanten:

“Ik moet nu vier dingen doen. Gastvrijheid in acht houden, omzet in de gaten houden voor het betalen van personeel, vaste lasten en leveranciers betalen, handhaver zijn in mijn eigen bedrijf voor de mensen die zich laks opstellen en nu ook administratie gaan voeren voor de coronacontactgegevens. Ik hoop dat de mensen respect hebben voor al deze dingen en begrijpen dat het nog steeds menens is.” Gerben_Engelkes

Psychische klachten blijven een stigma op de werkvloer

Ben jij eerlijk tegenover je leidinggevende als het gaat over je ADHD, autisme of depressie? Volgens onderzoek is een kwart van werkend Nederland dat niet. Ze schamen zich en zijn angstig voor een negatief effect of dat ze bekeken worden als onbekwaam.

We vroegen op NUjij wie zich in dit beeld herkent. Reageerder Tilbo herkent het zeker:

“Ik heb het aan den lijve kunnen ervaren. Het ging even niet lekker en ik heb gevraagd of ik een tijdje meer achter de schermen kon werken, zodat ik mezelf weer kon herpakken. Ik kon het archief gaan opschonen en ik was tevreden. Toen het beter ging, ontdekte ik dat mijn werkgever al een ontslagprocedure was begonnen. Ik heb het aangevochten, maar een paar maanden later stond ik op straat. Voor mij was dat een flinke deuk in mijn vertrouwen in de medemens. Ik denk dat het vrijwel onmogelijk zal zijn om dit stigma te doorbreken. Psychische klachten zijn vaak moeilijk aan te tonen. Een werkgever denkt dan al snel dat je de kantjes eraf loopt, met vage smoesjes komt, te lui bent om te werken of een aansteller bent die om aandacht schreeuwt. Men heeft er moeite mee zich empathisch op te stellen en gaat, net als heel veel anderen, zulke confrontaties het liefst uit de weg. In de huidige, steeds verder polariserende maatschappij zie ik niet zo snel een oplossing hiervoor.” Tilbo

