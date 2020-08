Met het zomerse weer trekken veel mensen naar het strand of naar open wateren. Helaas gebeuren er nog te vaak ongelukken. Voor een veilig dagje aan het water is het belangrijk om de gehesen vlaggen in de gaten te houden. Maar wat betekenen deze gekleurde vlaggen precies? Klik rechts op onderstaande afbeelding om alle vlaggen en hun betekenis te zien.