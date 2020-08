Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Nieuwe set extra coronamaatregelen

Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) hebben vandaag in een persconferentie een aantal nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. De belangrijkste zaken uit de persconferentie:

Er is nog geen sprake van een tweede golf.

De cijfers zijn nog lang niet zo erg als in maart, maar wel reden tot zorg.

Veel mensen, vooral jongeren, houden zich minder aan de maatregelen.

Horeca moeten gasten vragen om contactgegevens, zodat zij geïnformeerd worden bij een besmetting. Antwoorden is niet verplicht.

Burgemeesters krijgen meer ruimte om regionale aanpak mogelijk te maken.

Introductieweken voor universiteiten moeten zo veel mogelijk online plaatsvinden.

Fysieke activiteiten van studentenverenigingen (zoals ontgroeningen) zijn niet toegestaan.

Reizigers vanuit 'oranje' landen moeten twee weken in quarantaine en kunnen zich op Schiphol laten testen.

17 augustus begint de proef met de corona-app.

Een vaccin is wellicht mogelijk in de eerste maanden van 2021.

Een volledig overzicht van de nieuwe maatregelen

Wielrenner Jakobsen nog een dag langer in coma na valpartij

Artsen hebben besloten om wielrenner Fabio Jakobsen nog een dag langer in zijn kunstmatige coma te houden. De wielrenner kwam tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen hard ten val. Zijn toestand is ernstig maar stabiel.

Jakobsen viel in de eindsprint tegen de dranghekken na contact met Dylan Groenewegen. Laatstgenoemde week in de spurt van zijn lijn.

Drukte op de stranden

Nederland is weer massaal naar de stranden getrokken. Logisch ook, want de temperatuur is in De Bilt opgelopen tot boven de 30 graden. Het is hiermee de eerste in een serie van heel erg hete dagen.

De verwachting is dat het tot en met woensdag warm zal blijven.

Inwoners Beiroet bang voor corruptie

Emmanuel Macron heeft een boze menigte in Beiroet donderdag moeten geruststellen. De inwoners van de stad zijn bang dat het door landen geschonken geld in corrupte handen zal vallen.

"Als er geen hervormingen komen, zal Libanon blijven zinken", zei de Franse president hierover. Libanon wordt al jaren geplaagd door politiek en economisch wanbeleid en de enorme explosie duwt het land richting de afgrond. Ondertussen zijn reddingsteams onder het puin op zoek naar vermisten.

Politie krijgt ruim duizend tips in onderzoek naar doodrijden Tamar (14)

De politie is sinds woensdag door meer dan duizend mensen benaderd met tips in het onderzoek naar het doodrijden van Tamar uit Marken. Tipgevers gaven onder meer informatie door over wat de voorwerpen zijn die de politie in de berm heeft gevonden.

De woordvoerder van de politie laat weten zeer dankbaar te zijn en zegt graag nog meer informatie te ontvangen over de Mazda 3 die op camerabeelden in de buurt van het ongeluk is gezien.

Nederland zoekt massaal verkoeling op de stranden. Op sommige plekken is het te druk en mag er niemand meer bij. Het blijft de rest van de week en begin volgende week nog flink heet in het land. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie

Benelux: Vrijdag en zaterdag blijft het in de Benelux snikheet. Het is droog, zonnig en snikheet met maxima tussen 30 en 35 graden. Aan zee zorgt een zeebries in de middag voor een ietwat verkoelend briesje.

Duitsland: In het noordoosten van het land komen meer stapelwolken voor en kan er met name vrijdagmiddag een onweersbui tot ontwikkeling komen. De temperatuur ligt tussen 28 en 33 graden. Zaterdag wordt het nog iets warmer.

Oostenrijk en Zwitserland: De zon domineert vrijdag en zaterdag in Oostenrijk en Zwitserland en in de dalen loopt de temperatuur met gemak op naar 30 graden. Ook in de bergen is het zonovergoten. De kans op onweersbuien is deze dagen klein.

Frankrijk: Heet is het deze dagen in Frankrijk met maxima boven 33 graden in het binnenland. Op de heetste plekken is het in het binnenland 's middags 35 tot 40 graden. Lokaal kan een onweersbui tot ontwikkeling komen. Langs de westkust zorgt een wind van zee voor wat afkoeling. Daar is het tussen 23 en 28 graden.

Spanje en Portugal: In Portugal is het vrijdag en zaterdag zonnig. Alleen langs de noordwestkust komen meer wolken voor. Aan zee is het rond 25 graden in de middag, in het binnenland wordt het met gemak 35 graden. In Spanje is vrijdag en zaterdag de kans op neerslag ook klein. Het wordt 30 tot 35 graden, in het binnenland kan dit oplopen tot 40 graden.

Italië: het weer stabiliseert zich geleidelijk. In het noorden en midden van het land is er veel zon en wordt het 30 tot 35 graden. In het zuiden zijn meer wolken en kan er nog een onweersbui vallen. De temperatuur ligt daar tussen 25 en 30 graden. Zaterdag neemt de buienkans in het zuiden ook geleidelijk wat af maar overal droog blijft het nog niet.

Griekenland: de kans op onweersbuien op het vasteland is vrijdagmiddag en avond vrij groot. Op de eilanden in de Egeïsche Zee is het stralend weer en 25 tot 30 graden. Er waait wel een stevige noordelijke wind. Zaterdag komt er weinig verandering in het beeld, ook dan blijft de dreiging van onweer boven het vasteland. De buien kunnen lokaal voor flinke overlast zorgen.

de voorspellingen voor andere vakantielanden