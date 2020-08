Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Nationaal Hitteplan komende dagen van kracht in alle provincies

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) activeert vanaf donderdag het Nationaal Hitteplan. Nederland krijgt de komende week namelijk te maken met een reeks tropische dagen.

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico's die dit met zich mee kan brengen. Ook geldt het als een oproep om extra op elkaar te letten.

Nederland stuurt reddingsteam naar Beiroet

Nederland stuurt een zoek- en reddingsteam van 67 specialisten naar de Libanese hoofdstad Beiroet vanwege de enorme explosie in een loods op dinsdag.

Het team, bestaand uit politie- en brandweermensen, trauma-artsen en verplegend personeel, gaat daar helpen zoeken naar gewonden en lichamen onder het puin.

GGD: Stedelijke regio's houden zich steeds minder aan coronaregels

De sterke toename van het aantal coronabesmettingen in de stedelijke regio's is onder meer te verklaren met huisfeestjes en andere sociale bijeenkomsten waarbij de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd wordt. Dat meldt GGD-GHOR op basis van bron- en contactonderzoek.

Kwart miljoen mensen dakloos na explosie Beiroet

De explosie die dinsdagmiddag plaatsvond in Beiroet heeft in één klap zo'n kwart miljoen personen dakloos gemaakt, stelde de gouverneur van de stad, Marwan Abboud.

Daarnaast is er voor miljarden euro's aan schade geleden en zijn nog honderden mensen vermist, waardoor de vrees voor een snel oplopend dodental gevoed wordt.

Op deze plekken in Amsterdam en Rotterdam moet je nu een mondkapje op

Vanaf woensdag is het dragen van een mondkapje op een aantal plekken in Amsterdam en Rotterdam verplicht voor iedereen van dertien jaar of ouder. NU.nl geeft een overzicht van de locaties waar de mondkapjesplicht geldt.

Stripclub op de Amsterdamse Wallen getroffen door corona-uitbraak

Een stripclub op de Wallen in Amsterdam is getroffen door een corona-uitbraak. Zeker tien personeelsleden en ten minste één bezoeker zijn positief getest zijn op het virus. De eigenaar van de stripclub heeft het pand gesloten.

Nieuws in beeld

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam controleert of de mensen in zijn stad zich houden aan de mondkapjesplicht, die vandaag inging voor delen van het centrum. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie:

Benelux: Met uitzondering van Noordwest-Nederland is het overal zonnig in de Benelux, met temperaturen rond de 30 graden. In de zuidelijk helft van de Benelux kan het de komende dagen zelfs meer dan 35 graden worden en ook op de Wadden en in het uiterste noorden van Nederland zijn tropische temperaturen mogelijk.

Duitsland: In Duitsland ontstaan vooral in de oostelijke helft verspreid stapelwolken. Het blijft wel overal droog. In West-Duitsland is het wel zonnig, daar wordt het ook het warmst met temperaturen boven 30 graden. In het oosten en zuiden van Duitsland is het met 27 tot 29 graden iets koeler.

Oostenrijk en Zwitserland: In de Alpenlanden is het wisselend bewolkt. Vooral in het zuidoosten van Oostenrijk kan lokaal een regen- of onweersbui tot ontwikkeling komen. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden in delen van Oostenrijk tot plaatselijk 25 in het noordwesten van Zwitserland.

Frankrijk: Op verreweg de meeste plaatsen schijnt in Frankrijk de zon volop. De maxima liggen overal boven 30 graden. Donderdag is het op de warmste plaatsen zo'n 37 graden, vrijdag kan de temperatuur in Zuid-Frankrijk zelfs dicht bij 40 graden uitkomen.

Spanje en Portugal: In Spanje en Portugal blijft het nagenoeg overal droog, al ontstaan landinwaarts diverse stapelwolken bij temperaturen tussen 35 en 40 graden. Veel wind is er niet, al kan aan de kust een verkoelende zeewind opsteken.



Italië: Vooral in de zuidelijke helft van Italië kan nog een regen- of onweersbui vallen. Voordat de buien vallen kan het kwik oplopen naar waarden rond 27 graden. In Noord-Italië blijft het droog en wordt het een paar graden warmer.

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? De komende dagen wordt het zonnig, droog en heet. Houd daar rekening mee en drink genoeg water.