Veel mensen zijn getroffen door de explosie in de haven van Beiroet van dinsdag. De haven ligt vlakbij het centrum en de explosie reikte ver. Aola Seifeddine woont al zeven jaar met haar man en drie kinderen een stukje buiten Beiroet en vertelt in de Dit wordt het nieuws-podcast hoe het nu in Libanon is.

