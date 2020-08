Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Aantal nieuwe coronabesmettingen (2.588) bijna verdubbeld

2.588 personen in Nederland testten in de afgelopen week positief op het coronavirus, zo meldt het RIVM. Dat zijn er 1.259 meer dan de 1.329 positieve testuitslagen die vorige week zijn gemeld, terwijl er wel minder is getest.

Regionale hittegolf in aantocht

De temperaturen in Nederland lopen vanaf woensdag weer flink op. Dat is een voorbode van tropische temperaturen en een hittegolf in het zuiden van het land.

Rutte en De Jonge geven donderdag persconferentie

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven donderdagavond om 19.00 uur een persconferentie waarin ze een update geven over het stijgende aantal coronabesmettingen. Daarnaast kondigen ze "zo nodig aanvullende regionale maatregelen" aan.

Vermiste zeelieden ontdekt dankzij SOS in zand

Op het kleine eilandje Pikelot in de Stille Oceaan zijn zondag drie vermiste zeelieden in goede gezondheid teruggevonden. Ze hadden in grote letters "SOS" in het zand geschreven en die boodschap werd opgemerkt door Australische en Amerikaanse vliegtuigen.

Ferry Doedens verlaat GTST

Ferry Doedens gaat Goede Tijden, Slechte Tijden verlaten. In de afgelopen maanden zou een "lastige werkrelatie" zijn ontstaan.

Verenigd Koninkrijk stopt met 'racistisch' algoritme

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ermee ingestemd om te stoppen met het gebruik van een algoritme dat helpt beslissingen te maken over visumaanvragen. Het algoritme werd beschuldigd van "diepgeworteld racisme".

Zuurstofcilinder explodeerde door brand in flat Vlissingen

Door de brand in een flat aan de Hogeweg in Vlissingen is afgelopen donderdag een zuurstofcilinder ontploft, blijkt dinsdag uit onderzoek van de politie en de brandweer. Door de ontploffing kwam een 64-jarige bewoner om het leven.

Nieuws in beeld

Een man heeft maandagavond in Tilburg een auto van een postbezorger gestolen en deze direct tegen een boom aan gereden. Bij het wegrijden schampte de man de postbezorger, die daarbij lichtgewond raakte. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie:

Benelux: De temperatuur loopt ook in de rest van de Benelux flink op de komende dagen. Door een hogedrukgebied boven het zuiden van Scandinavië krijgen we te maken met veel zon. In het zuiden van de Benelux kan het 30 tot 32 graden worden. Noord-Nederland moet het doen me 'slechts' 25 tot 27 graden.

Duitsland: In het zuiden van Duitsland zijn woensdag nog veel wolkenvelden aanwezig, waardoor het niet warmer wordt dan zo'n 18 tot 21 graden. In de rest van het land lopen de temperaturen wel op vanwege een hogedrukgebied boven Scandinavië. Het kan in het noorden 's middags 27 graden worden.

Noorwegen: Het blijft de komende dagen wisselvallig weer in Noorwegen. Woensdag valt er voornamelijk in het zuiden een spat regen. De middagtemperatuur komt uit tussen 10 graden op plekken met bewolking tot plaatselijk 18 graden waar de zon langer schijnt.

Oostenrijk en Zwitserland: Op woensdag is het in Oostenrijk en Zwitserland zo goed als overal droog. Zon en bewolking wisselen elkaar af en het wordt zo'n 10 graden op de toppen en tot 21 graden in de dalen.

Frankrijk: Het wordt woensdag erg heet in Frankrijk. Op de meeste plekken wordt het rond de 30 graden, in het zuiden van het land kan het zelfs 34 graden worden. Alleen het noordwesten van Frankrijk krijgt lichtelijk te maken met wat bewolking.

Spanje en Portugal: Woensdag wordt het op veel plaatsen wisselend bewolkt, maar blijft het wel droog. Landinwaarts kan het erg warm worden in Spanje en Portugal, met temperaturen mogelijk tot wel 40 graden.

Italië: De zware onweersbuien van de afgelopen dagen zullen vanaf woensdag verdwijnen en voorlopig niet terugkomen. Dat betekent overigens niet dat het ook overal droog blijft, want vooral de zuidelijke helft kan nog te maken krijgen met (plaatselijk) regen- en onweersbuien. De temperatuur komt uit tussen de 23 en 28 graden.

Lees hier een uitgebreider weerbericht of de voorspellingen voor andere vakantielanden

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? Later vanmiddag en in de avond blijft het afwisselend zonnig en bewolkt. Het blijft op de meeste plaatsen droog.