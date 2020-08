Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdag dat het aantal coronabesmettingen bijna is verdubbeld ten opzichte van een week geleden. Heb jij een vraag over deze opleving, de mondkapjes of de coronatests? Stel ze dan hieronder op ons reactieplatform NUjij.

Woensdag beantwoorden we met het RIVM de belangrijkste en meest gestelde vragen in een nieuw artikel. Let op: we spreken met het RIVM, dus vragen over de coronamaatregelen die door het kabinet of de veiligheidsregio's zijn ingevoerd, zullen daarom niet aan bod komen.