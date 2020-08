Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Zandvoort treedt bij warme dagen eerder op tegen files naar strand

Verkeersregelaars gaan op warme dagen eerder optreden bij de toegangswegen naar de stranden van Bloemendaal en Zandvoort om files tegen te gaan. Dat heeft de gemeente Zandvoort maandag besloten, nadat afgelopen vrijdag de wegen urenlang vol stonden met strandverkeer.

Vermiste man die aanspoelde op strand nabij Julianadorp is overleden

De man die zondagmiddag vermist raakte in zee bij Julianadorp en daarna aanspoelde op het strand is overleden. Volgens de NOS gaat het om een 37-jarige man afkomstig uit Polen. De man probeerde drie kinderen uit het water te redden en raakte daarna vermist. De drie kinderen werden in veiligheid gebracht.

Paus emeritus Benedictus XVI ernstig ziek

Paus emeritus Benedictus XVI (93) is ernstig ziek geworden, schrijft de Duitse krant Passauer Neue Presse maandag op basis van zijn biograaf. Benedictus XVI zou sinds hij is teruggekeerd na het afscheid van zijn broer in juli veel last hebben van wondroos. Het gaat om een ontsteking van de huid.

Noorse rederij schort cruises op na corona-uitbraak op een van haar schepen

De Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten heeft maandag al haar expeditiecruises opgeschort in verband met een corona-uitbraak op een van haar schepen. Ten minste 36 bemanningsleden en 4 passagiers op de MS Roald Amundsen testten afgelopen weekend positief op het virus.

Microsoft bevestigt interesse in Amerikaanse tak van TikTok

Microsoft wil de Amerikaanse tak van de videoapp TikTok overnemen, bevestigde het bedrijf zondag. Na een gesprek tussen Microsoft-CEO Satya Nadella en de Amerikaanse president Donald Trump besloot het concern rond 15 september tot een deal te komen.

Amerikaanse astronauten succesvol geland in Golf van Mexico

De Amerikaanse astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn na ruim twee maanden aan boord van het internationale ruimtestation ISS geland in de Golf van Mexico. Ze landden in de ruimtecapsule Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

Timelapse toont indrukwekkende 'plankwolk' boven Scheveningen

Een enorme 'plankwolk' trok maandag vanaf de Noordzee het land over bij Scheveningen. Deze wolken zijn meestal een teken voor noodweer.

Nieuws in beeld

De Amerikaanse stad El Paso herdenkt de slachtoffers van de grote schietpartij op 3 augustus 2019. Er vielen 23 doden. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie:

Benelux: Dinsdag is het op verreweg de meeste plaatsen in de Benelux droog en vrij zonnig weer. Als er een bui valt, is dit in het noordoosten van Nederland. De temperaturen liggen tussen ongeveer 20 graden in Noord-Nederland tot plaatselijk 25 graden in het zuiden van de Benelux.

Duitsland: In de Duitse deelstaat Beieren is het grotendeels bewolkt met verspreid over de dag kans op regen- en onweersbuien. Elders in Duitsland is het nagenoeg droog met regionaal veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden in het noorden van Duitsland tot ongeveer 25 graden in de regio rondom Stuttgart.

Noorwegen: In een groot deel van Noorwegen, zeg gerust met uitzondering van het zuiden, is het tamelijk bewolkt met van tijd tot tijd buiige regen. In Zuid-Noorwegen is het wisselend bewolkt en grotendeels droog. De temperaturen liggen tussen 10 graden in Noord-Noorwegen en 22 graden in het uiterste zuiden.

Oostenrijk en Zwitserland: Op de meeste plaatsen is het in de Alpenlanden bewolkt op dinsdag. Vooral in Oostenrijk kan op meerdere plaatsen langdurig regen vallen. In de regen is het ronduit fris, zeker hogerop wordt het amper 10 graden.

Frankrijk: In Frankrijk is het dinsdag nagenoeg overal droog, mogelijk dat in de Vogezen nog een enkele bui ontstaat. Woensdag blijft het wel overal droog en op veel plaatsen is dan ook veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden rond 25 graden, in het uiterste zuiden van Frankrijk wordt het een paar graden warmer.

Spanje en Portugal: In Spanje en Portugal is het de komende dagen op veel plaatsen in het binnenland heet. Dinsdag wordt het op de warmste plaatsen 38 graden, woensdag kan het in Zuid-Spanje en Oost-Portugal lokaal meer dan 40 graden worden. Daarbij is het zonnig met weinig wind.

Italië: In Italië kunnen dinsdag nog een aantal regen- en onweersbuien vallen. De meeste exemplaren vallen in het noorden, maar ook in het midden moet met buien rekening worden gehouden.

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? Later vanmiddag en in de avond verdwijnen de buien en klaart het steeds meer op.