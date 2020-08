Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Lichaam van vermiste Haagse tiener (15) gevonden op het strand bij Monster

Wandelaars hebben zondag het lichaam van een sinds vrijdagavond vermiste vijftienjarige Haagse jongen gevonden. De tiener verdween vrijdagavond in zee voor de kust van Monster, een plaats ten zuiden van Den Haag.

Wat moet je doen als je op zee in een stroming terechtkomt?

In de zomermaanden vallen vaker verdrinkingsslachtoffers. Hoe voorkom je dat je in een stroming terechtkomt en wat kun je het beste doen als je erin zit?

Twee arrestaties wegens vechtpartij om weigering mondkapje op KLM-vlucht

Twee mensen zijn vrijdag aangehouden vanwege een vechtpartij tijdens een KLM-vlucht van Schiphol naar Ibiza. Enkele passagiers weigerden een mondkapje te dragen en daarover ontstond ruzie.

SpaceX maakt zich op voor bemande landing, capsule losgekoppeld van ISS

De Amerikaanse astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn na ruim twee maanden aan boord van het internationale ruimtestation ISS onderweg naar de Golf van Mexico. De astronauten zijn in de nacht van zaterdag op zondag losgekoppeld. Het tweetal bevindt zich aan boord van de ruimtecapsule Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX, dat zich opmaakt voor zijn eerste bemande landing.

Hamilton wint op lekke band, Verstappen tweede op Silverstone

Lewis Hamilton heeft zondag op een lekke band ook de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. Max Verstappen profiteerde in de slotfase van een lekke band van Valtteri Bottas en werd tweede.

Defensie brengt een eerbetoon aan de twee militairen die omkwamen bij de NH90-crash in het Caribisch gebied. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie:

Frankrijk: In Frankrijk is naast zon ook een enkele bui mogelijk. In het zuidoosten is het zonnig en droog. Dinsdag is de kans op een bui alleen in de Vogezen en de Franse Alpen nog aanwezig.

Benelux: Maandag komen er verspreid over de Benelux enkele buien met kans op onweer voor, maar de zon schijnt ook geregeld. Door een zwakke tot matige westelijke wind en een middagtemperatuur van hooguit 23 graden is het vrij normaal zomerweer. Op dinsdag ligt er een hogedrukgebied in de omgeving en blijft het droog.

Duitsland: In Duitsland is het weerbeeld per regio erg verschillend. Vooral in de zuidelijke delen komen enkele fikse regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Vooral in Beieren kan er lokaal veel regen vallen. Meer naar het noorden pakken de buien minder zwaar uit, maar is ook wel kans op onweer. Er zijn ook gebieden waar het veelal droog blijft met geregeld zonneschijn.

Italië: In Italië is het vooral in het noorden onstuimig. Maandag kan er fors onweer voorkomen, lokaal met veel ontladingen, stevige windvlagen en veel neerslag. Er staat code rood uit voor de noordelijke regio. Meer naar het midden en zuiden blijft het zo goed als droog en is het vrij zonnig en tropisch heet.

Spanje en Portugal: In Spanje en Portugal is het nog steeds erg zonnig en heet. De maxima liggen in het binnenland tussen 35 en 40 graden op zondag. Langs de Spaanse Costa's waait meestal een verkoelende wind vanaf zee.

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? Hoewel het zondag nog wat koeler kan aanvoelen, breekt woensdag een zeer warme periode met middagtemperaturen tot mogelijk 34 graden aan.