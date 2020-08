Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Eerste zwarte zaterdag van het jaar in Frankrijk

Op Franse snelwegen richting met name het zuiden is zaterdagochtend al vroeg vertraging ontstaan door vakantieverkeer. Rond 12.00 uur stond er volgens de Franse verkeerspolitie in totaal 760 kilometer file op de Franse wegen op de eerste zwarte zaterdag van het jaar.

Rusland wil in oktober beginnen met vaccineren

Rusland wil in oktober beginnen met een massaal vaccinatieprogramma tegen COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het hoofd van het Russische staatsfonds noemde het een 'Spoetnik-moment', verwijzend naar de succesvolle lancering van de eerste satelliet ter wereld in de ruimte in 1957.

Jan Nagel nieuwe partijvoorzitter 50PLUS

Jan Nagel (81) is door partijleden gekozen als nieuwe voorzitter van 50PLUS. Hij is de opvolger van Geert Dales, die eind mei vertrok. Nagel was al drie keer eerder voorzitter van de ouderenpartij.

Minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika

In de eerste helft van dit jaar werden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar bijna de helft minder neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika. In de eerste zes maanden werden 166 neushoorns illegaal gedood, tegenover 316 in dezelfde periode in 2019.

Overzicht Europese mondkapjesregels

Meerdere Europese landen besloten deze week hun mondkapjesregels te verruimen. Door de (her)invoering van de mondkapjesplicht in IJsland, Litouwen en Denemarken heeft het grootste deel van Europa inmiddels regels opgesteld omtrent het gebruik van mondkapjes.

Nieuws in beeld

Annemiek van Vleuten viert vermoeid maar voldaan haar overwinning in Strade Bianche, de eerste wielerkoers sinds de hervatting na de coronastop. (Foto: Getty Images)

Het weer op vakantie:

Frankrijk: In Frankrijk is het zondag met maxima tussen de 25 en 30 graden een prima vakantiedag. In de middag kan landinwaarts wel een enkele regen- of onweersbui ontstaan. Langs de kust is het een stuk minder warm met maxima rond 20 graden.

Benelux: In Nederland en België is het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. De temperatuur ligt op zondag nog rond 23 graden. Na het weekend koelt het verder af en is er verspreid kans op enkele buien.

Duitsland: In Duitsland is het minder warm en is er meer bewolking. De maxima liggen uiteen tussen 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuidoosten. Er is met name meer bewolking en zeker in het zuiden van Duitsland is de lucht ook vochtig. Hier kan het zondagavond ook tot een regen- of onweersbui komen

Italië: In Italië is het volop zomer. Op veel plaatsen liggen de maxima ruim boven de 30 graden. Langs de kust is het wat koeler, maar veel scheelt het niet. In het noorden van Italië is later op de dag een flinke kans op regen- en onweersbuien.

Spanje en Portugal: In Spanje en Portugal is het zondag nog steeds erg zonnig en erg heet. De temperatuur kan in het binnenland de 40 graden aantikken. Na het weekend koelt het af, door de toenemende sluierbewolking.

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? De ergste hitte is voorbij, maar de temperaturen blijven boven de 20 graden. Wel neemt de kans op buien toe.