De Amerikaanse opsporingsdienst FBI heeft een zeventienjarige tiener uit de staat Florida opgepakt die verdacht wordt van de grootschalige hack op Twitter eerder deze maand. Accounts van tientallen wereldberoemdheden wedden gehackt en gebruikt om mensen op te lichten voor bitcoins.

Volgens Amerikaanse media wordt de tiener voor dertig vergrijpen aangeklaagd, waaronder georganiseerde fraude, communicatiefraude, identiteitsdiefstal en de illegale hack. Mogelijk moet de verdachte morgen al voor de rechter verschijnen en naar verluidt wordt de tiener via het rechtssysteem voor volwassenen berecht.

Het is niet duidelijk of de zeventienjarige de enige verdachte is in de zaak, of dat er meer mensen zijn opgepakt. Amerikaanse autoriteiten konden daarover niet reageren tegenover de media.

Binnen half uur werden Twittergebruikers voor 100.000 dollar opgelicht

Medio juli werden op accounts van onder meer de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, Tesla-topman Elon Musk, rapper Kanye West en Microsoft-oprichter Bill Gates berichten geplaatst waarin mensen verleidt werden met een deal. Als zij een bedrag overmaken naar een bitcoinrekening, zouden zij eenmalig een verdubbeling van dat bedrag terugkrijgen.

Hoewel Twitter meteen trachtte de accounts te deactiveren, maakte de 'bitcoinbende' ruim 100.000 dollar buit.

Niet alleen accounts van Apple, Uber en Amazon-oprichter Jeff Bezos werden gehackt. Ook het Twitter-account van PVV-leider Geert Wilders werd overgenomen. Er werd een Marokkaanse vlag als banner ingesteld en werden op de tijdlijn veelal complottheorieën gedeeld.

Mogelijk hadden de hackers een Twitter-medewerker betaald voor de toegang. Het bedrijf gaf zelf toe dat er aanwijzingen zijn gevonden dat interne systemen zijn misbruikt.