Het nieuwsoverzicht van vandaag

Oproepen om niet meer naar de stranden te komen

Het tropische weer van vrijdag leidt in Nederland tot grote drukte op wegen en in treinen. Lokale autoriteiten roepen op om niet meer met de auto naar populaire badplaatsen als Zandvoort, Bloemendaal en Hoek van Holland en de Zeeuwse stranden te komen. De parkeerplaatsen zijn vol.

Warmste dag van het jaar tot nu toe

Met 34,2 graden in Maastricht is het vrijdag zelfs de warmste dag van het jaar, meldt Weerplaza. Hiermee is een lokaal hitterecord gesneuveld.

Veronica Inside gaat na zomerstop verder, ruzie met Wilfred Genee bijgelegd

Goed nieuws voor liefhebbers van Veronica Inside. Het programma keert na de zomer gewoon terug. Tafelheren Johan Derksen en René van der Gijp hebben hun ruzie met presentator Wilfred Genee bijgelegd. De afleveringen gaan vanaf 11 september weer van start

KLM schrapt banen

KLM schrapt in totaal 4.500 tot 5.000 banen als gevolg van de coronacrisis. De luchtvaartmaatschappij sluit niet uit dat het banenverlies nog verder zal oplopen. Sinds de uitbraak van COVID-19 verkeert KLM in grote crisis. Donderdagavond maakte het bedrijf bekend dat in de eerste zes maanden van het jaar een verlies is geleden van 800 miljoen euro.

Waarom OMT nu geen mondkapjesplicht adviseert, maar wellicht later alsnog

Amsterdam en Rotterdam maakten donderdag als eerste gemeenten bekend dat het dragen van een mondkapje op bepaalde plekken verplicht wordt, terwijl het OMT eerder opnieuw stelde dat er geen wetenschappelijk bewijs is om een brede mondkapjesplicht te onderbouwen. Later bleek echter dat de deskundigen niet uitsluiten dat ooit heel Nederland met een mondkapje naar buiten moet. Waar ligt dat aan?

Nieuws in beeld

Ook een koe zoekt tijdens deze hete vrijdag verkoeling in de Nederrijn bij Wageningen. (Foto: Pro Shots)

Het weer op vakantie:

Frankrijk: In Frankrijk is zaterdag de ergste hitte verdreven en wordt het 25 tot 30 graden. De zon schijnt en er zijn wat wolkenvelden. In de loop van de middag kan een regen- of onweersbui ontstaan in het oosten en zuiden. Aan de noordwestkust wordt het een stukje frisser met maxima tussen 15 en 20 graden.

Benelux: In Nederland en België wordt het zaterdag nog erg warm met lokaal dertigers in de oostelijke regio's. Wel is er meer bewolking en zaterdag valt er ook met name landinwaarts hier en daar een regen- of onweersbui. Zondag liggen de maxima tussen 20 en 25 graden, In het westen.

Duitsland: In Duitsland loopt de temperatuur zaterdag flink op en schijnt de brandende zon volop. De temperaturen lopen op naar 30 tot 35 graden. Alleen in het uiterste noorden is de temperatuur met 25 tot 28 graden iets gematigder. In de avond kan het onweren en regenen.

Italië: In Italië blijft het hartstikke zomer. De temperaturen blijven boven de 30 graden liggen en het blijft zonnig. In het noordoosten van Italië, onder andere in de regio's Trentino en Friuli-Venezia, neemt zondag de kans op onweer toe.

Spanje en Portugal: Dit weekend is het nog steeds volop zomer in Spanje en Portugal. De maxima liggen tussen 30 en 40 graden. Alleen in het noorden van Spanje aan de Atlantische kust komt meer bewolking voor en ook op de Portugese stranden kan soms de zon even schuil gaan achter een wolk. Daar ligt de temperatuur rond 25 graden.

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? De hitte van vrijdag verdwijnt, al kan het zaterdag in het oosten nog erg warm zijn.