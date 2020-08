Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Techreuzen aan de tand gevoeld

De CEO's van Facebook, Google, Amazon en Apple werden woensdagavond tijdens een hoorzitting ondervraagd. Door hun dominante positie op de markt zou het voor consumenten niet meer mogelijk zijn om een goede keuze tussen techbedrijven te kunnen maken. Uit onze NUjij-poll blijkt dat ruim twee derde van de stemmers het hiermee eens is. Zo ook NUjij'er NicoleGleC.

“De omvang van de bedrijven, het gebrek aan bedrijven van dezelfde grootte, aangeboden mogelijkheden, de algoritmen die deze giganten helpen te verbeteren doordat mensen ze blijven gebruiken. Het werkt allemaal mee om de macht te vergroten. Ik probeer weleens alternatieven, maar de keuze is minder. En bijvoorbeeld voor mijn werk heb ik snel toegang nodig en kan ik het me niet veroorloven sites niet te vinden als ik iets zoek. Ik besef erg goed dat ethiek, milieu, respect voor werknemers en arbeidsrecht en privacy allemaal in het geding komen. Het zou goed zijn als Amerika hier eens in doorpakt. Dan hoeft Europa niet moeilijk te doen als enige.” NicoleGleC

Bijna een derde van de stemmers vond daarentegen dat de consument wel degelijk genoeg keus heeft. Lezer NLRU legt uit:

“Ik ben een beetje thuis in dit wereldje en kan je zeggen: er zijn genoeg opensource-, privacyvriendelijke apps of programma's met goede encryptie. Mensen vinden nieuwe dingen alleen eng en zijn jammer genoeg gewoontedieren. Ik gebruik Signal in plaats van WhatsApp, maar moet helaas WhatsApp in stand houden, want veel contacten willen niet overstappen. Facebook ben ik al vanaf, Twitter heb ik verwijderd, alleen Instagram heb ik nog in een container (veilige omgeving) draaien. In plaats van fulltime Windows te gebruiken, gebruik ik een Linux-distro. Er zijn dus alternatieven genoeg, alleen is er een leercurve. Helaas pikken de meeste mensen alles en vinden ze het best, omdat het goed werkt en een alternatief moeilijk is.” NLRU

KLM moet toch duizenden banen schrappen

Door de uitbraak van COVID-19 verkeert KLM in een grote crisis. Dat betekent dat er 4.500 tot 5.000 banen geschrapt worden. Op NUjij reageerden veel lezers teleurgesteld. Zij hadden gehoopt dat deze ontslagronde met staatssteun voorkomen had kunnen worden. Lezer R_Veld legt uit waarom dit niet het geval is.

“Die lening van 3,4 miljard is geen NOW-regeling, noch is het geld dat alleen ten gunste van het personeel zal zijn. Het is bedoeld om te voldoen aan de lopende liquide verplichtingen. Deze zijn ruimer dan alleen de salarissen. Dit zijn bijvoorbeeld leasecontracten, onderhoudscontracten, brandstofcontracten, huurcontracten en andere lopende verplichtingen. Die kunnen niet ineens niet meer worden betaald. Het snijden in personeel is logisch door de onzekere toekomst. Zonder vaccin of supermedicijn zullen wij voorlopig niet veel vliegen. Daarna moet de wereldeconomie weer op gang komen, zodat mensen weer geld hebben om te vliegen. Als het beter gaat dan verwacht, dan zullen er weer mensen aangenomen worden. En gaat het slechter, dan zal het niet de laatste reorganisatie zijn.” R_Veld

Is thuiswerken duurder of goedkoper?

Als je fulltime thuiswerkt, kan dat tot extra kosten leiden. Je gebruikt extra stroom, water, gas, toiletpapier en koffie. Budgetvoorlichter Nibud kwam uit op een bedrag van 500 euro per jaar.

Op NUjij werden deze extra kosten vooral in twijfel getrokken, omdat je ook bespaart op andere uitgaven. Lezer Haven_West legt uit waarom hij door het thuiswerken goedkoper uit is.

“Lijkt me sterk, er zijn allerlei verborgen kosten in het reizen of bij de werkgever zitten, maar dat zal verschillen per baan. Voor een gemiddelde thuiswerker zal het toch wel meespelen. Een relatief dure koffieautomaat en kantine. De aanwezigheid van een snackautomaat. Het doen van sociale biertjes, lunches en diners tijdens of na het werk. Bij fietsen ben je meer kwijt aan slijtage en onderhoud. Alle vertraging bij het vervoer speelt ook mee, want wiens tijd is wiens geld? Ik bespaar honderden euro's per jaar gewoon al door het bovenstaande.” Haven_West

Ethisch vraagstuk bij doorbraak alzheimer-onderzoek

Binnen een paar jaar kan met behulp van een bloedtest met grote zekerheid worden vastgesteld of iemand later alzheimer krijgt. In de toekomst zouden mensen dan al in een vroeg stadium behandeld kunnen worden.

Deze doorbraak leidt wel tot een medisch-ethisch dilemma. Wil je namelijk weten of je alzheimer krijgt of juist niet? Lezer Jacq2018 zou zich wel laten testen.

“Mijn moeder heeft alzheimer, inmiddels in vergevorderd stadium. Haar moeder had ook een vorm van dementie. Dus de kans dat het "in de familie zit", is best groot. Ik hoop een belangrijke beslissing te kunnen nemen terwijl ik nog helder ben. Als ik nu zie hoe mijn moeder eraan toe is, doet dat echt veel pijn. Als ze dit van tevoren had geweten, had ze waarschijnlijk ooit een overdosis insuline ingespoten. Ze vond het vreselijk om haar moeder te zien aftakelen en hoopte dat het haar nooit zou overkomen. Inmiddels is ze zo ver heen, dat ze zich nergens meer van bewust is. Ik hoop zelf nooit in zo’n toestand te geraken.” Jacq2018

Anderzijds legt lezer Drs_Snuggles uit dat zo'n uitslag ook problemen kan veroorzaken.

“Je moet er toch niet aan denken dat dit straks onderdeel wordt van je medische keuring voor een nieuwe baan of het aangaan van bepaalde verzekeringen.” Drs_Snuggles

