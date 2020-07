Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Achttien jaar cel en tbs voor Thijs H.

Thijs H is donderdag veroordeeld tot achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De rechter acht bewezen dat hij vorig jaar drie wandelaars in Den Haag en Heerlen heeft vermoord. H. is volgens de rechtbank verminderd ontoerekeningsvatbaar en daardoor kon hij niet de maximale straf opgelegd krijgen.

Coronacrisis deelt ongekende klappen uit aan Duitse en Amerikaanse economie

De Duitse economie is in het tweede kwartaal met 10,1 procent gekrompen. Dat cijfer is negatiever dan de 9 procent die was voorspeld én is meteen de grootste krimp die Duitse economen ooit hebben gemeten. Door de coronacrisis stokten de uitgaven van consumenten. Ook bracht de pandemie de Duitse export en auto-industrie tot stilstand.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met maar liefst 32,9 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog, toen het ministerie de cijfers begon bij te houden. Analisten hadden een nog grotere krimp van 34,1 procent verwacht.

Schrijver Maarten Biesheuvel (81) overleden

Schrijver Maarten Biesheuvel is overleden. Biesheuvel was manisch-depressief en schreef werken als Slechte mensen (1973), De verpletterende werkelijkheid (1979), Reis door mijn kamer (1984) en de verhalenbundel In de bovenkooi. De Schiedammer gebruikte vaak zijn eigen leven als inspiratiebron voor veelal korte verhalen. Biesheuvel is 81 jaar geworden.

Corruptieonderzoek naar FIFA-voorzitter Infantino

Een rechtbank in Zürich is donderdag begonnen met een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De Zwitser wordt verdacht van corruptie en de Zwitserse speciaal aanklager meldt dat er aanwijzingen voor "strafbare feiten" zijn. De zaak ligt gevoelig, aangezien Infantino zijn landgenoot Sepp Blatter opvolgde. Blatter was juist geschorst na een groot corruptieschandaal.

800 miljoen kinderen wereldwijd en 60.000 in Nederland lijden aan loodvergiftiging

Een derde van de kinderen wereldwijd heeft een loodvergiftiging, meldt UNICEF donderdag op basis van onderzoek in samenwerking met milieuorganisatie Pure Earth. Het gaat in totaal om 800 miljoen kinderen, van wie er 60.000 in Nederland verblijven. Het gros van de kinderen woont in de regio Zuid-Azië, terwijl UNICEF ook landen als Georgië, Ghana en Mexico uitlicht. De organisatie pleit voor "dringende maatregelen".

Rotterdam en Amsterdam verplichten mondkapje in delen van stad

Amsterdam en Rotterdam gaan het dragen van een mondkapje vanaf woensdag 5 augustus verplichten op drukke plekken. De maatregel geldt voor iedereen van dertien jaar en ouder en is een aanvulling op de huidige coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel. De gemeenten gaan ermee experimenteren en uitzoeken hoe het gebruik van een mondkapje het gedrag van mensen verandert.

NASA heeft donderdag succesvol een raket gelanceerd met daarin een voertuig dat op de planeet Mars gaat zoeken naar tekenen dat er leven is geweest. De robotwagen Perseverance werd ondersteund door een Atlas 5-raket en moet in februari 2021 Mars bereiken.

Frankrijk: De hoge temperaturen in Frankrijk kleuren het land geel en oranje. Bijna tachtig regio's hebben inmiddels code geel afgegeven, terwijl in dertien regio's code oranje geldt. Daarmee waarschuwt de Franse overheid de Fransen voor "gevaarlijk of extreem weer". Meteorologen verwachten vrijdag erg zonnig weer, waardoor het kwik in veel plaatsen de 30 graden passeert, terwijl Dijon, Lyon en Toulouse de 40 graden naderen. Ook in Parijs is het met 37 graden erg warm,

Benelux: Vrijdag staat er naar verwachting geen wolk aan de lucht. Met name in België warmt het op, naar maximumtemperaturen van 35 graden. Mede daardoor geldt in de regio Henegouwen code oranje en worden inwoners gevraagd voldoende schaduw op te zoeken. Elders in het land geldt code geel, aldus Weerplaza.

Duitsland: Het blijft in grote delen van het land droog. In de loop van de middag kunnen in het zuiden enkele kleine buien vallen. Desondanks blijft het in Zuid-Duitsland warmer dan in het noorden, met maximumtemperaturen van 34 graden. In het noorden van Duitsland wordt het zo'n 21 tot 25 graden.

Italië: In Italië blijven de temperaturen gestaag oplopen. Vrijdag wordt opnieuw een stralende dag verwacht met temperaturen van boven de 35 graden. Alleen tegen de Alpen is het niet volledig zonnig.

Spanje en Portugal: Nederlanders die onverhoopt toch verblijven in Barcelona, waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven, hebben met 32 graden enigszins aangename temperaturen. Landinwaarts naderen de temperaturen langzaamaan de 40 graden. 's Nachts is er weinig ruimte voor verkoeling: in veel plaatsen blijft het kwik boven de 25 graden. In Portugal zorgt de koele zeebries voor lagere temperaturen. Ook is er meer bewolking, wat ervoor zorgt dat het kwik niet boven de 30 graden uitkomt.

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? Het warmt vrijdag flink op, in het zuiden kan het zo'n 35 graden worden. In heel het land blijft het droog en heerst de zon.