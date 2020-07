Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Turnbond stopt topsportprogramma vrouwen en stelt coaches op non-actief

De directie van turnbond KNGU heeft unaniem besloten om het topsportprogramma van de turnsters stil te leggen zolang er onderzoek gedaan wordt naar grensoverschrijdend gedrag en intimidatie. De betrokken coaches zijn op non-actief gesteld.

Studenten TU Delft vinden teksten van NSB'er op muur Oranjehotel

Studenten van de Technische Universiteit (TU) Delft hebben teksten van een NSB'er gevonden op een muur in een cel van het Oranjehotel. Het gaat om het gekras van Daniël de Blocq van Scheltinga. De inscripties werden aan hem gekoppeld omdat hij de datum opschreef waarop hij hoorde dat de doodstraf tegen hem geëist werd, namelijk op 11 september 1945.

CBS: Aantal coronadoden tot twee keer zo groot als RIVM meldt

Het aantal mensen dat in de eerste elf weken van de corona-epidemie is overleden aan de gevolgen van het virus ligt waarschijnlijk 50 tot 100 procent hoger dan het RIVM heeft geregistreerd. Dat aantal ligt in lijn met eerdere schattingen van het CBS.

Bloedtest die kan aantonen of iemand alzheimer krijgt is binnen handbereik

Amerikaanse wetenschappers maakten dinsdag bekend dat een nieuwe bloedtest, waarmee met grote zekerheid kan worden vastgesteld of iemand in de toekomst alzheimer krijgt, binnen een paar jaar beschikbaar zal zijn. Dat is vooral belangrijk voor de ontwikkeling van een medicijn tegen de meest voorkomende vorm van dementie.



Veroordeelde meldt zich bij politie voor 13,5 jaar cel, maar wordt weggestuurd

Een 28-jarige man uit Leiden die zich twee weken geleden na een veroordeling voor ontvoering en doodslag bij het politiebureau meldde, werd door de politie heengezonden. Een dag later is de man alsnog opgepakt.

Brussels Airport weigert passagiers met lichaamstemperatuur boven 38 graden

Brussels Airport controleert de lichaamstemperatuur van mensen en weigert passagiers met een temperatuur van boven de 38 graden toegang tot de terminal en vluchten.



Nieuws in beeld

52 Uiterst zeldzame tijgers voor het eerst in vier jaar gespot in Thailand

Natuurbeschermers hebben in februari en maart uiterst zeldzame tijgers gefilmd in de bossen van Thailand. Van de Indo-Chinese ondersoort leven naar verwachting zo'n tweehonderd exemplaren in het wild.

Het weer op vakantie

Frankrijk: In Frankrijk is het deze dagen heet. Vooral in het binnenland. Ook langs de noordwest schijnt de zon volop, maar is de temperatuur dankzij de wind van zee met 20 tot 25 graden wel gematigder. Landinwaarts wordt het op veel plaatsen 35 tot 40 graden.

Benelux: In Nederland en België is het donderdag warm. Alleen in het noorden van Nederland zijn de temperaturen nog wat gematigd. Daar is het rond 22 graden terwijl het in het midden en zuiden al ruim 25 graden kan worden. In België wordt het nog wat warmer en kan het in het zuiden al richting 30 graden gaan. Vrijdag wordt het nog warmer.

Duitsland: Flinke temperatuurverschillen in Duitsland. In het noorden is het nog gematigd warm met maxima rond 20 graden terwijl het zuiden een stuk heter wordt met hier en daar 30 graden. Vrijdag wordt het overal een paar graden warmer.

Waterpret in Saronida, Griekenland. (Foto: Pro Shots)

Spanje en Portugal: Net als de afgelopen dagen blijft het heet in Spanje en Portugal. Donderdag en vrijdag zijn er temperaturen die kunnen oplopen tot 40 graden in het Spaanse binnenland. Regionaal is code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Aan de costa's is het 30 tot 35 graden en zorgt een windje voor wat verkoeling.

Italië: In Italië blijft het de komende dagen zonnig en zeer warm. Alleen in het noorden zien we soms wat flarden van wolken, maar veel stelt het niet voor. De temperatuur ligt donderdag en vrijdag tussen 35 en 40 graden. Aan de stranden en op de eilanden is het iets minder warm. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht.

Vooruitzicht in Nederland

Ben je thuisblijver of ga je op vakantie in eigen land? Hou dan rekening met warmte. De komende dagen loopt de temperatuur flink op. Vrijdag wordt het in een groot deel van het land tropisch.