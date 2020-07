Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Deze week 1.329 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Nederland

1.329 personen zijn afgelopen week positief getest op het coronavirus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 342 meer dan de 987 positieve tests die het RIVM vorige week meldde. Volgens het RIVM is de situatie in een week tijd "weinig veranderd".

Duitse politie graaft in tuin in zaak verdwijning Madeleine McCann

De Duitse politie is in het onderzoek naar de verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann sinds dinsdagochtend aan het graven in een tuin in de buurt van Hannover. Het gebied is volledig afgezet. Het Duitse openbaar ministerie (OM) bevestigt desgevraagd dat er onderzoek wordt gedaan in verband met de verdwijning van McCann in 2007, maar wil verder niet ingaan op details.

Thuiswerken kost werknemer volgens Nibud honderden euro's per jaar

Werknemers die fulltime thuiswerken moeten er rekening mee houden dat dit honderden euro's aan extra uitgaven leidt, zo waarschuwt budgetvoorlichter Nibud. De kosten betreffen met name de extra uitgaven voor stroom, water, gas, toiletpapier, koffie en thee en zijn berekend op basis van veertig uur per week thuiswerken. Ook wijst het Nibud op de extra afschrijving op bureaus en stoelen, die extra te lijden hebben onder het dagelijks gebruik.

Trump vecht vrijgave van zijn belastingaangiftes opnieuw aan

De Amerikaanse president Donald Trump vecht de vrijgave van zijn belastingaangiftes opnieuw aan. Zijn advocaten hebben de rechtbank in New York maandag gevraagd een dagvaarding hierover ongeldig te verklaren omdat er sprake zou zijn van "intimidatie" en "kwade trouw". Een openbaar aanklager in New York wil Trumps financiële boekhouding inclusief zijn belastingaangiftes inzien om erachter te komen of de president zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare zaken. Het gaat om acht jaar aan documenten van zowel Trump als zijn bedrijven.

Grote releases zijn spaarzaam: wat blijft er nog over van filmjaar 2020?

De Pixar-film Soul, het vervolg op Top Gun en een nieuwe Ghostbusters stonden op de planning; de filmzomer van 2020 zou er zonder coronacrisis dus heel anders hebben uitgezien. Met de Europese release van Tenet lijkt er volgende maand toch een blockbuster uit te komen. Hoe zal de rest van dit filmjaar eruitzien? En wat doet de coronacrisis met onze filmbeleving?

Goed nieuws: Leeuwenwelpjes geboren

Behoefte aan goede berichten? Dagelijks maken we een overzicht van het positieve en vrolijk makende nieuws.

Nieuws in beeld

Een graafmachine wordt gebruikt in een tuin in het Duitse Hannover tijdens de zoektocht naar de sinds 2007 vermiste Britse peuter Madeleine McCann . (Foto: Getty Images)

Het weer op vakantie

Frankrijk: Wie op zoek is naar koel zomerweer moet afreizen naar het uiterste westen. Direct aan zee wordt het woensdag namelijk niet veel warmer dan een graad of 20. Landinwaarts is het warmer. Parijs komt al op 25 graden uit, Colmar op 29 en in de zuidelijke departementen wordt het 30 tot 35 graden. Daarbij is het zonnig en droog. Alleen in het noordwesten van Frankrijk hangt meer bewolking. Zowel woensdag als donderdag komt in de Alpen, maar ook in het Centraal-Massief in de middag een plaatselijk zware onweersbui tot ontwikkeling.

Benelux: Ook woensdag is het nog een iets te frisse zomerdag met 18 tot 20 graden direct aan zee tot 22 of 23 graden in Brabant, Limburg. Iets warmer wordt het langs de Moezel in Luxemburg, lokaal zelfs 25 graden. Daar breekt de zon ook goed door, noordwaarts is meer bewolking en in het noorden van Nederland kan nog lokaal een bui vallen.

Duitsland: Woensdag valt zowel in het uiterste noorden als uiterste zuiden een enkele bui. De buien in het noorden duren kort en zijn niet zo zwaar. Tegen de Alpen kan nog wel een wat pittigere bui ontstaan, mogelijk met onweer. Elders verloopt de woensdag droog en donderdag blijft het zelfs in het hele land droog. De temperatuur gaat ook weer flink omhoog.

Drukte bij het strand van Barcelona. (Foto: Pro Shots)

Spanje en Portugal: Landinwaarts wordt het zowel woensdag als donderdag meer dan 40 graden. In de berggebieden is het net iets minder heet en ook langs de noordwestkust en het uiterste westen van Portugal zorgt een zeebries voor iets aangenamer weer. Het blijft vrijwel overal droog, alleen in het binnenland kan boven een enkel berggebied een onweersbui tot ontwikkeling komen. Langs de kusten is het ook warm, maar door een in de middag opstekende zeewind wordt het er niet zo heet als in het binnenland.

Italië:Hier zit de zomer stevig in het zadel. Bijna alle vakantiegebieden genieten van zon en warmte. In de middag is het 30 graden of zelfs meer. Tegen de Alpen is het niet volledig zonnig. Vooral in de tweede helft van de middag vormen zich stapelwolken die soms uit weten te groeien tot een forse onweersbui. Ook het Gardameer kan daar een keer mee te maken krijgen.

Lees hier een uitgebreider weerbericht of de voorspellingen voor andere vakantielanden

Vooruitzicht in Nederland

Thuisblijver of op vakantie in eigen land? Het wordt woensdag opnieuw maximaal 23 graden bij flinke perioden met zon en meest droge omstandigheden. De wind neemt in de loop van de dag in kracht af.