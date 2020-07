Voor vakantiegangers die alleen even willen zien wat ze écht niet mogen missen, maken we een overzicht van het belangrijkste nieuws van vandaag.

Het nieuwsoverzicht van vandaag

Erasmus MC helpt dwarslaesiepatiënten

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben ontdekt dat ze de benen van mensen met een volledige dwarslaesie met stroomstootjes kunnen "activeren". Hierdoor kunnen de patiënten met ondersteuning weer staan.

Man alsnog bezweken na zelfverwonding bij gemeentehuis Oss

Arie den Dekker, de man die zichzelf maandagochtend voor het gemeentehuis in Oss verwondde, is bezweken. De 54-jarige man was al jaren in conflict met de gemeente. Den Dekker was getuige van een misdrijf en vertelde de politie wat hij wist. Hierop werd zijn huis door criminelen in de brand gestoken. Hij kwam in het getuigenbeschermingsprogramma terecht, maar praatte uit eenzaamheid met een ander over de situatie. Hierop is hij uit het programma gehaald.

Vietnam evacueert 80.000 mensen uit Da Nang na corona-uitbraak

Vietnam gaat 80.000 mensen uit de stad Da Nang evacueren. De maatregel is aangekondigd nadat afgelopen weekend vier inwoners van de stad positief zijn getest op het coronavirus. Voornamelijk toeristen worden uit de stad gezet.

Herstellen van coronastress: 'Lichaam én psyche moeten tot rust komen'

Vergeetachtig, een kort lontje en sneller emotioneel: de coronacrisis heeft ons uitgeput. Daar moeten we van herstellen, zegt stressexpert Carolien Hamming. "Wees kritisch op wat je doet. Maak je je zorgen over de veiligheid op je vakantieadres? Misschien kun je dan beter thuisblijven."

Oud-deelnemers doen mee aan jubileumseizoen Wie is de Mol?

Tien oud-deelnemers doen mee aan het jubileumseizoen van Wie is de Mol?. De kandidaten zijn voor de opnames afgereisd naar Italië. De namen van de tien BN'ers worden niet van tevoren bekendgemaakt. Het jubileumseizoen van het populaire programma is vanaf zaterdag 5 september te zien.

Het weer op vakantie

Frankrijk: In Frankrijk is het dinsdag en woensdag op veel plaatsen zeer warm. In de loop van de dinsdag kunnen er in het zuidoosten enkele pittige regen- of onweersbuien ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

België: Dinsdag waait de wind uit het westen tot noordwesten en daardoor blijft de temperatuur laag. In België wordt het maximaal 23 graden.

Duitsland: De temperatuur loopt op naarmate je verder landinwaarts komt. In het noordwesten van Duitsland wordt het amper 20 graden. Tegen de Poolse grens of in het zuidoosten loopt de temperatuur op tot boven de 30 graden. Dinsdag trekt wel een storing over Duitsland, wat leidt tot meer bewolking.

Spanje en Portugal: Het is heet in deze landen. Langs de Portugese kust is het zo'n 25 graden en in het Spaanse binnenland kan de temperatuur zelfs oplopen tot 40 graden. Aan de Spaanse kusten blijft het rond de 30 graden.

Italië: Ook in Italië is het heet en zonnig. In het binnenland van Toscane en Lombardije loopt het kwik mogelijk op richting de 35 graden, maar ook in een groot deel van de rest van het land liggen de maxima boven de 30 graden.

Vooruitzicht in Nederland

Thuisblijver of op vakantie in eigen land? Hou dan rekening met lagere temperaturen voor de tijd van het jaar. In een groot deel van Nederland blijft het kwik rond de 20 graden hangen.