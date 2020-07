Drie personen zijn gewond geraakt bij een brand die maandag is uitgebroken in een schuur aan de Spiegelstraat in Rotterdam-Spangen. De brand leidde vervolgens tot een explosie.

De brand is ontstaan in een losstaand schuurtje, waarna ook een explosie plaatsvond.

Twee personen hebben brandwonden opgelopen en zijn behandeld door ambulancepersoneel. Een derde gewonde heeft last van rookvergiftiging en wordt ook behandeld, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rijnmond aan NU.nl.

Bij de brand zijn twee schuurtjes uitgebrand. De brandweer was het vuur rond 13.19 uur brandmeester.

Wat de precieze oorzaak is van de explosie en de brand is nog onbekend.