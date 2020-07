Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Horecabranche houdt vast aan gelijke coronamaatregelen

Ondanks het groeiende aantal coronabesmettingen zet de Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) het kort geding tegen de Nederlandse staat voort. KHN wil dat de maatregelen die gelden in de horeca worden gelijkgetrokken met de regels die elders gelden. Op NUjij was er niet veel bijval voor KHN, maar volgens lezer Frederik heeft de brancheorganisatie wel degelijk een punt.

“Het is toch ook niet uit te leggen waarom je wel met z'n vijven of zessen in één auto mag zitten, maar niet met diezelfde vijf of zes personen aan één tafel in de kroeg of op het terras mag zitten? Ik begrijp de frustratie van de horeca zeer zeker als ze zeggen dat ze om uitleg vragen, maar die uitleg niet krijgen. Het lijkt er ook op dat er bij de versoepeling van de maatregelen vrij willekeurig gekeken wordt naar economische belangen.” Frederik

Andere lezers, zoals horecaondernemer Niels_de_Lange, waren het hier juist niet mee eens.

“Als horecaondernemer en lid van de KHN sta ik hier niet achter. Dan maar wat minder stoelen, zowel binnen als buiten. Bij ons wordt de afstand juist zeer gewaardeerd. In de buurt zie je steeds meer ondernemers lakser worden met de regels. Ik ben bang dat dit toch weer tot het aanscherpen van regels leidt. Een volgende lockdown kunnen we ons niet permitteren. Dan zijn wij, net als waarschijnlijk heel veel andere horecaondernemers failliet. Waarom zou je dat risico nemen?” Niels_de_Lange

Strengere controles voor rijscholen

Het CBR pleit voor strengere controles over de bijna negenduizend rijschoolhouders in Nederland. Het huidige slagingspercentage ligt op 48 procent, waar dit volgens het CBR naar 75 procent zou moeten. Op NUjij mengde lezer Instructeur, die zelf rijschoolhouder is, zich in de discussie.

“Volgens het CBR zouden wij niet tevreden moeten zijn met het slagingspercentage van 48%. Het CBR heeft daar eigenlijk weinig over te vinden. Zij hebben de huidige normering opgesteld en daarmee kom je op die 48% uit. Wanneer je dus naar een percentage van 75% wilt, moet of de branche verbeteren, of de normering van het examen omlaag. Dit laatste gaat weer ten koste van het niveau van de leerling en daarmee de veiligheid. Als het CBR wil bijdragen aan een hogere verkeersveiligheid, moet de normering van de examens juist zwaarder moet worden zodat de leerling een hoger niveau moet demonstreren tijdens het examen. Hierdoor zakt het slagingspercentage wel totdat de branche er op inspeelt.” Instructeur

Voorwaardelijke celstraf voor nazi-kampbewaker

De Duitse concentratiekampbewaker Bruno Dey heeft donderdag een voorwaardelijke celstraf van twee jaar opgelegd gekregen voor zijn rol in de moord op 5.230 mensen in het concentratiekamp Stutthof. Hij was destijds zeventien jaar. Op NUjij reageerden veel mensen boos op deze 'lage' straf, maar er waren ook veel lezers die zijn leeftijd een verzachtende omstandigheid vonden, zoals JoBoSo.

“Dit is ethisch heel erg lastig en toch ook heel simpel. Ten eerste was hij bevolen om te schieten op degene die zou ontsnappen. Ten tweede was hij minderjarig. Ten derde: Als hij het niet deed, zou hij waarschijnlijk zelf neergeschoten worden. Tenslotte, als hij dan toch zou weigeren, kwam er wel een ander voor hem in de plaats. Voor hem zou de enige andere optie zijn om te vluchten en te schuilen, maar dan zou zijn familie worden ‘ondervraagd’. Ik ken de verhalen van mijn familieleden die hebben ondergedoken om geen dwangarbeid te hoeven doen voor de Duitsers. De Duitsers hielden razzia’s om deze vaak minderjarige jongens te zoeken, en als ze werden gevonden werden ze gemarteld. Je hebt natuurlijk helden en lafaards, maar laf zijn is geen overschrijding van de wet.” JoBoSo

Onenigheid over veevoermaatregel

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland) is uit het overleg met minister Carola Schouten van Landbouw gestapt. De organisatie kon het niet eens worden over de veevoermaatregel. Op NUjij was er veel kritiek op deze zet van het LTO, onder meer van lezer criticus2018.

“LTO heeft decennia lang dermate veel invloed gehad op de politiek dat het LTO vergeten is dat zij een belangenvereniging is voor boeren en geen politieke partij die meeregeert. Komt bij dat de intensieve veehouderij en de industriële varkenshouderij eigenlijk de standpunten van het LTO bepalen terwijl het LTO vergeten is de belangen van de akkerbouwboeren en de biologische boeren ook te behartigen! De intensieve veehouderij en de industriële varkenshouderij weigeren in te zien dat hun manier van boer-zijn niet langer kan en dat er echt iets moet veranderen want hun eigen toekomst hangt ervan af. Willen deze boeren nog bestaansrecht hebben zullen ze dat moeten inzien, of de sector legt op termijn gewoon het loodje. De drogredeneringen over verlies van inkomsten, de Nederlandse voedselvoorziening of hun, naar eigen zeggen, begaan zijn met hun dieren zijn alleen maar lachwekkend en met de overbekende feiten te weerleggen.” criticus2018

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.