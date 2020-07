Hoewel veel mensen zeggen zich te willen laten testen op het coronavirus, is de groep die het daadwerkelijk laat doen relatief klein. De GGD's zijn op zoek naar manieren om de drempel te verlagen. Op NUjij deelden veel lezers hun ervaringen met de coronatests.

Lezer Pardoes wilde haar dochter laten testen, maar alle testlocaties in de buurt waren vol. "De eerstvolgende mogelijkheid zou twee dagen later in een dorp 24 kilometer verderop zijn. Het openbaar vervoer was geen optie, omdat mijn dochter symptomen had."

"Wij wonen in de Randstad. Dan verwacht je wel een iets betere testdekking. Ik heb er uiteindelijk van afgezien en ik verwacht dat ik hierin niet de enige ben."

Lezer Klep47 woont ook in de Randstad en herkent zich in het beeld dat Pardoes schetst. "Alles in de buurt zat vol. Ik heb geen auto en je mag niet met het openbaar vervoer komen. Dan zijn de opties beperkt."

"Misschien zouden mobiele testlocaties een uitkomst zijn, zoals je vroeger de bibliotheekbus of de schooltandarts had. Ik denk dat dat voor veel mensen een drempel weg zou nemen."

In de reacties werden ook andere oplossingen aangedragen om de drempel te verlagen. Zo pleitte MrHusky voor de inzet van het leger om te helpen met het opzetten van extra teststraten.

"Toen de ziekenhuizen het bij de eerste golf niet aankonden, is ook het leger ingezet. Het leger zou ze moeten ondersteunen. Zowel met materieel als met geschoold medisch personeel."

'Acht uur later nog steeds pijn van het wattenstaafje'

Toch is de afstand voor veel mensen niet het enige obstakel. Lezer Nureageerik liet zich onlangs testen, maar zou dit niet snel weer doen. "Het plannen van de afspraak duurde erg lang, ik was veel tijd en geld kwijt aan het reizen en het duurt lang voordat je de uitslag krijgt. Mijn klachten waren al weg voordat ik het telefoontje kreeg. En niet te vergeten: de test zelf was zeer onplezierig."

"Acht uur later had ik nog steeds last van mijn neus door het wattenstaafje", vertelt lezer Epimenides_bin_Parmenides. "Ik hoest momenteel niet meer, maar ik heb wel lichte koorts en spierpijn. Ik kijk het maar even aan en ik vermijd andere mensen. Maar ik ga me niet meer laten testen, vanwege het extreme ongemak."

Pieter_Kemper liet zich ook testen, maar hij was er een stuk positiever over. "Voor je er erg in hebt, is het staafje er alweer uit. Het kriebelde alleen wat. De test zelf duurde inclusief de wachttijd minder dan tien minuten en binnen 28 uur had ik de uitslag. Laten we vooral niet het accent leggen op de negatieve uitzonderingen: in mijn ervaring verlopen de meeste tests keurig en vlot."

Lezer Matvos liet zich gisteren testen en is het met Pieter_Kemper eens dat het belangrijk is om je niet te laten weerhouden door de negatieve verhalen.

"Dat wattenstaafje diep in je neus is inderdaad niet heel prettig, maar dat weegt wat mij betreft niet op tegen het risico dat ik anderen in mijn omgeving besmet."