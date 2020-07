Nederlanders kunnen hun geliefde van buiten de Europese Unie per 27 juli weer in de armen sluiten. Er wordt een uitzondering gemaakt op het reisverbod voor inwoners van buiten de EU. Dit nieuws leidde op NUjij tot veel gelukkige reacties van mensen die hun vriend of vriendin sinds de coronacrisis moesten missen. NU.nl spreekt drie Nederlanders die hopen hun geliefde binnenkort weer te zien.

Martin (28 jaar)

"Mijn vriendin woont in Istanboel. 8 maart was ik voor het laatst in Turkije en tegen de tijd dat ze naar Nederland komt, heb ik haar vijf maanden niet gezien. Het is lastig dat je elkaar niet kan zien, en wat het dan nog erger maakt, is de constante onzekerheid."

"Ik zou in april weer naar Turkije vliegen, maar dat ging helaas niet door. De vliegdata werden meerdere keren verschoven wanneer het erop leek dat er versoepelingen kwamen, maar helaas ging het telkens op het laatste moment niet door. Dat komt dan wel extra hard aan."

"Ik blijf hoop houden dat ik mijn vriendin de 27e kan verwelkomen in Nederland, net als al die anderen die hier al enorm lang op gewacht hebben. Dan komt ze bij mij en gaan we na de quarantaineperiode vakantie vieren. Het was ook de bedoeling dat ze hier via een Erasmus-uitwisseling kwam, maar dat gaat komend semester ook niet door. Dus ik hoop dat het reisadvies ook snel weer naar 'geel' wordt aangepast als ze weer terug in Turkije is, en dat ze uiteindelijk wel weer hier kan komen studeren."

Martin moet zijn vriendin al vijf maanden missen.

Chris (28 jaar) en Liz (28 jaar)

"Mijn vriendin Liz is een Amerikaanse. Begin maart dit jaar verliet ik de Verenigde Staten en kwam ik weer in Nederland, net voor de hele uitbraak. We hebben elkaar vier maanden niet gezien, maar op zondag 12 juli zagen we elkaar weer in Belgrado."

"Ik heb contact gehad met het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar die zeiden dat je getrouwd moest zijn of geregistreerd partnerschap moest hebben om je geliefde in Nederland te kunnen krijgen. Dus we keken naar andere landen, ook omdat we graag reizen. In eerste instantie leek bijvoorbeeld Portugal een optie, en ook andere landen leken te willen openen voor Amerikanen, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Servië was al sinds 20 mei volledig open en toen hebben we besloten daar naartoe te gaan."

"De coronacrisis leek daar aardig onder controle en ik verwachtte dat het land ook wel naar 'geel' zou gaan op de website van Buitenlandse Zaken. Helaas laaide het virus in Servië vervolgens weer op door te veel versoepelingen, maar we hadden alles al geboekt en besloten het door te zetten."

"Voor nu blijven wij een maand in Belgrado en begin augustus willen we verder reizen naar een ander land dat dan ook Nederlanders en Amerikanen toelaat. Maar aangezien alles snel verandert, nemen we die beslissing redelijk last minute. Het plan is dat ik rond oktober weer naar de VS ga, maar het is afwachten of dat gaat lukken en verstandig is."

Chris kon zijn vriendin Liz op zondag 12 juli weer zien in Belgrado.

Joelle (24 jaar) en Chris (31 jaar)

"Mijn vriend woont in Australië en we hebben elkaar nu vier maanden niet gezien. Dit is nog best kort geleden, maar als je verliefd bent, niet naar elkaar toe kunt en ook geen vooruitzicht hebt wanneer dit wel kan, is dat natuurlijk hartstikke lang."

"Het is vervelend dat we niet naar elkaar toe kunnen en ook nog geen idee hebben wanneer dit wel kan. Ik volg en lees het nieuws vanuit Australië elke dag, soms hoor en zie ik weleens voorbijkomen dat het de grenzen op slot houdt tot volgend jaar zomer. Als er dan nog een datum is waar we naar uit kunnen kijken, zou dat fijn zijn, maar zelfs dat is er niet."

"We ondernemen veel om elkaar te zien. Mijn ticket is al een aantal keer geannuleerd, we bellen regelmatig of er enige verandering is. Hij heeft contact met een advocaat die bij de immigratiedienst werkt, om te kijken wat voor stappen wij eventueel kunnen nemen, maar dat is best lastig. Wij hopen dat we heel erg snel bericht krijgen dat hij of hierheen kan komen of ik daarheen. We willen elkaar heel graag zien, dat is een ding dat zeker is."

Joelle hoopt haar vriend Chris in Australië snel weer te zien.