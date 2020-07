Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten wij de beste bijdrages en discussies op een rij.

Weinig animo voor corona-app

Vanaf 1 september kan je gebruikmaken van de officiële corona-app. Wij vroegen wat jullie van deze app vinden, en onder welke voorwaarden je deze wel of niet zou installeren. 28 procent van de stemmers liet weten wel wat te zien in de app, maar 72 procent van de stemmers was nog erg sceptisch. Lezer Simon_Alberts legt uit waarom hij geen voorstander is van de app.

“De app is een inbreuk op mijn privacy, omdat de overheid in staat is om te achterhalen met wie ik in 'contact' ben geweest. Dit zou de overheid kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan alleen voor corona. De broncode is closed-source, waarmee ik niet kan vaststellen welke gegevens nu of in de toekomst van mij verzameld kunnen worden. De overheid ontwikkelt de app zelf, waardoor de veiligheid in het geding is. De overheid heeft geen goede trackrecord op dit gebied. Een corona-app heeft daarnaast onvoldoende toegevoegde waarde voor een RIVM-onderzoek, omdat Bluetooth-technologie geen rekening houdt met obstakels (buurman zit achter plexiglas naast mij) en niet uniform is voor afstandsbepaling (niet geijkt op 1,5 meter). Daarmee worden de resultaten willekeurig en dus onbruikbaar. Ik heb tot nu toe geen bewijs gezien dat bovenstaande ongegrond zou zijn.” Simon_Alberts

‘Omtzigt de morele, De Jonge de echte winnaar’

Vicepremier Hugo de Jonge is volgend jaar lijsttrekker van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. Hij kreeg van partijleden met 50,7 procent van de stemmen nipt de voorkeur boven Pieter Omtzigt, die 49,3 procent van de stemmen kreeg.

Via NUjij vroegen we of De Jonge zich met zo’n kleine overwinning wel de echte winnaar kan voelen. Uit onze stelling bleek 'maar' 37 procent het daarmee eens te zijn. Lezer Lorenzo_ legt uit waarom.

“De Jonge is de echte winnaar, maar Omtzigt is de morele winnaar. In nog geen twee weken tijd 49 procent van de stemmen halen, is heel knap. De Jonge had heel de partijtop en aantal prominente partijleden mee. Omtzigt had alleen Mona Keijzer. Omtzigt was een stemmenkanon geweest. Had bij VVD, FvD en D66 veel stemmen kunnen weghalen. Gemiste kans voor het CDA.” Lorenzo_

De Jonge zal vertrouwen moeten winnen om van het CDA weer de grootste partij te maken. Volgens lezer SSopac heeft hij dat wel in zich.

“Hugo de Jonge heeft de gewenste meerderheid behaald en is winnaar. Wat mij betreft ook de terechte winnaar, al is het omdat hij bestuurlijke ervaring heeft. Als lijsttrekker en leider van een partij zul je ook in staat moeten zijn om te verbinden en om compromissen te sluiten. Dat zie ik Hugo de Jonge zeker doen, meer dan Pieter Omtzigt. Tegelijkertijd laat het ook zien dat hij als lijsttrekker voor het uitzetten van zijn koers volop aan de bak moet. Zijn overtuigingskracht zal hem moeten helpen om bijna de helft van de achterban over de streep te trekken.” SSopac

Horeca wil van anderhalvemetermaatregel af, start kort geding

De horecabranche eist verdere versoepelingen voor de sector - en wil vooral van het anderhalvemetermaatregel af - om faillissementen te voorkomen. Sinds 1 juni mogen horecazaken weer open, maar de branche vindt de voorwaarden te streng. Ze starten daarom een kort geding tegen de Staat.

Op NUjij ging de discussie vooral over het besmettingsgevaar binnen horecazaken. NUjij'er Frank_Sunny maakt zich zorgen. Volgens hem moet het belang van de volksgezondheid leidend zijn.

“Overal ter wereld zien we klip en klare voorbeelden dat een versoepelde horeca opnieuw leidt tot meer besmettingsgevallen. De eerste golf in Europa kwam mede vanuit après-skigelegenheden waar mensen dicht op elkaar stonden. We zagen na de wereldwijde versoepelingen uitbraken in nachtclubs in Seoel, in kroegen in de staat Texas en in Spanje nemen de besmettingen met het toenemende toerisme alweer toe. Dus ik begrijp het dagelijkse gedram van die horecaondernemers niet. Ze hebben al veel versoepelingen gekregen, niet zonder risico. Maar ondernemen zoals van voor de crisis of volledig terug naar het oude zit er nu niet in. Accepteer dat. Ik denk niet dat een rechter hierin meegaat en het belang van de volksgezondheid bovenaan zet. Er zijn legio andere bedrijfstakken die lijden onder de pandemie. Dat vereist een andere manier van ondernemen waarbij het uitdunnen van de nu bestaande branche helaas onvermijdelijk is.” Frank_Sunny

Ondernemers vragen om coronakrediet

Banken hebben nauwelijks geld verstrekt aan kleine ondernemers via de Klein Krediet Corona-regeling (KKC). Dit komt vooral omdat banken zelf weinig winst zullen maken en het feit dat ondernemers wat meer lucht hebben gekregen door uitstel van aflossingen en belastingen. Op NUjij vertelden ondernemers hoe lastig deze periode zonder hulp is geweest.

John_Doe_the_first is voor een kredietregeling zonder inmenging van banken.

“Als ex-ondernemer (max 5 personeelsleden) kan ik iedereen die denkt dat de bank met u meedenkt wel even uit de droom helpen: NIET DUS! De bank is eigenlijk niet geïnteresseerd als het om 5.000 euro gaat. Hun regeltjes schrijven voor om de aanvrager tot op het bot door te lichten (wat weken kan duren) en als er maar één scherfje op de grond ligt wordt de aanvraag direct in de prullenbak gegooid. Dát is de kern van het probleem. Natuurlijk zijn wij niet vergeten dat de burger via de overheid de banken moest ondersteunen na hun gesjoemel destijds, want toen moest alles snel en waren ze ineens van vitaal belang. Ben er nog steeds voor om speciale investeringfondsen op te richten vanuit de overheid die geld kunnen uitlenen hélemaal zónder bemoeienis van de banken en zonder al te veel bureaucratie. Sommige provincies hebben al iets dergelijks maar die zijn nog erger dan banken met bergen aan bureaucratie.” John_Doe_the_first

Reageerder Geen_gezeur2 vindt zo’n kredietlening maar uitstel van executie:

“Ik ben een kleine ondernemer met een verhuurbedrijf voor evenementen. Uiteraard zijn allerlei scenario's bedacht. De zakelijke behoefte kan veranderen, particulier is altijd wat onzeker, je moet zorgen dat je up-to-date blijft en je moet voldoende buffer proberen te hanteren. Maar je hebt altijd in het achterhoofd: ik ben ondernemer, tegenslagen komen er. Linksom of rechtsom vindt dat zijn weg wel weer. En toen kwam COVID-19. Van de ene op de andere dag geen evenementen meer. Zonder waarschuwing stopt het gewoon. Het uitzicht in de evenementenbranche is belabberd. Extra geld lenen zonder dat er op korte termijn omzet tegenover staat is uitstel van executie. En dan de buffer waar iedereen het over heeft, kosten gaan voor de baten uit, het werk was er, alles is ingekocht, personeel opgeschaald, en dan niets meer. Voor iedereen die vindt dat de ondernemer meer buffer moet hebben, hoe lang houd jij het uit als je vanaf vandaag ineens een gezinsinkomen hebt van 1.500 netto (bijstand voor een gezin)?” Geen_gezeur2

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.