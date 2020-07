In de middagpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we wat eerder op de dag is gebeurd.

NASA legt op dit moment de laatste hand aan de James Webb Space Telescope. Een revolutionair ruimte-instrument waarmee we eindelijk kunnen zien of er leven mogelijk is op exoplaneten. Maar waarmee we ook naar het verleden kunnen reizen en de eerste sterren na de oerknal kunnen waarnemen.

Eigenlijk zou de telescoop al in 2011 worden gelanceerd, maar dat kon door allerlei omstandigheden niet doorgaan. Naar verwachting maakt NASA donderdagavond eindelijk de nieuwe lanceerdatum bekend.

Sterrenkundige Marijn Franx bouwt mee aan de meest complexe telescoop ooit van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. In deze podcast legt hij uit wat deze telescoop gaat betekenen voor de mens en onze kennis van het heelal.

