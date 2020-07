Hugo de Jonge kwam in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA maar nipt als winnaar uit de bus. Met 50,7 procent van de stemmen was het verschil erg klein met tegenkandidaat Pieter Omtzigt, die de overige 49,3 procent van de stemmen ontving. We zijn benieuwd naar jouw mening over deze uitslag.

Hoe kan De Jonge volgens jou vertrouwen winnen bij degenen die niet op hem hebben gestemd? Is hij de juiste man om van het CDA weer de grootste partij te maken, zoals hij zelf stelde in zijn dankwoord? Laat het ons weten in een reactie op NUjij.