Door de uitbraak van het coronavirus vertoonden de criminaliteitscijfers in de maanden maart tot en met juni een daling ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Inmiddels zijn de cijfers weer op het oude niveau, schrijft de NOS woensdag.

Tijdens de gedeeltelijke lockdown kwamen bij de politie wekenlang geen meldingen over zakkenrollerij, winkeldiefstallen en straatroven binnen. Ook waren er nauwelijks verkeersincidenten, zegt Liesbeth Huyzer, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie, tegen de NOS.

Tegelijkertijd steeg het aantal meldingen over digitale criminaliteit; zo nam het aantal meldingen over WhatsApp-fraude toe van zo'n honderd per week naar ongeveer honderd per dag. Volgens Huyzer is die stijging mede te danken aan het digitale loket dat de politie in april opende, waardoor het voor mensen makkelijker werd om aangifte te doen.

De politie kreeg daarnaast meer meldingen over verschillende vormen van overlast, waaronder burenruzies, geluidshinder en jeugdoverlast. Waar in maart tot en met juni vorig jaar ruim 161.000 meldingen werden gedaan, liep dat aantal dit jaar in diezelfde periode op naar 226.000.

Door coronacrisis meer tijd voor opsporingszaken

De politie heeft door de coronacrisis meer tijd kunnen besteden aan opsporing, omdat andere vormen van criminaliteit uitbleven, zegt Huyzer. "Het onderzoek naar EncroChat, waarbij de politie maandenlang live kon meelezen met meer dan twintig miljoen chatberichten van criminelen, hebben we in deze coronaperiode kunnen doen."

Inmiddels zijn de misdaadcijfers weer op het niveau van voor de gedeeltelijke lockdown. Dat blijkt ook uit de cijfers van de politie: zo werden in maart 2019 meer dan 67.000 misdrijven geregistreerd, en daalde in maart 2020 dit aantal naar ruim 56.000. In juni vorig jaar werden meer dan 65.000 misdrijven geregistreerd, dit jaar registreerde de politie in juni bijna 67.000 misdrijven.

Volgens Huyzer zijn vooral het aantal meldingen over woninginbraken, winkeldiefstal en straatroof weer toegenomen sinds de coronamaatregelen in het land zijn versoepeld.